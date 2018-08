Caída del consumo, presión impositiva, altos costos y aumento de la venta ambulante preocupa a comerciantes

Semanas atrás, desde este medio se informaba sobre las distintas dificultades que atraviesan los comerciantes de la ciudad, en un contexto de caída de consumo, ligado directamente al aumento de los precios y la pérdida de puestos laborales en la zona.

El actual escenario económico y la caída del poder adquisitivo no solo impactó en el bolsillo hogareño, sino que también alcanzó la economía de los comercios. La Confederación Argentina de la Mediana Empresa, informó esta semana que durante el Día del Niño, las ventas minoristas cayeron 3,3% en cantidades, respecto a la misma fecha del año pasado.

Según señalaron desde CAME, “hubo mucha mesura en las compras y la mayor parte de las ventas se efectuaron a partir del viernes por la tarde, con la excepción del rubro Juguetes, donde el jueves se realizó la Noche de las Jugueterías (en Capital Federal), que logró un buen arranque para la fecha. De las nueve grandes ramas que componen la canasta de ventas por el Día del Niño, en todos se vendió menos que en 2017, salvo en el rubro Juguetes donde la demanda creció 1 %. Fueron muy importantes las promociones y campañas que se realizaron en este ramo, para fortalecer el consumo”.

Del mismo modo, un comunicado emitido por la entidad, hace referencia a la disminución en las ventas durante el fin de semana largo pasado: “Entre el viernes 17 y el lunes 20 de agosto se desplazaron 668 mil personas por el país, un 4,5 % más que en el mismo feriado del año pasado. Sin embargo, las ventas minoristas vinculadas al sector descendieron, en parte, porque el consumo se repartió también entre el Día del Niño y los viajes”.

En este sentido, explicaron que según el relevamiento realizado por CAME en 40 ciudades turísticas, las ventas de bienes y servicios asociadas al movimiento de este sector cayeron 3,5% frente al mismo fin de semana de la temporada anterior. El retroceso se debió a dos efectos: Por un lado, porque las familias estuvieron más moderadas con el desembolso, y por otro, porque el Día del Niño le quitó consumo al turismo.

Presión impositiva y venta ambulante

En el plano local, la zona céntrica de Zárate grafica de manera taxativa este escenario, donde durante los últimos meses se pudo ver un aumento de locales en alquiler, tras el cierre de comercios. Pero además del impacto que genera la baja del consumo, también existen otros factores que, según definen distintos comerciantes, generan preocupación entre los dueños de comercios.

En parte, como ya se ha hablado en otras oportunidades, uno de los temas de mayor complejidad tiene que ver con la presión impositiva que reciben los negocios, a través de las tres nuevas tasas que avaló el Concejo Deliberante meses atrás: una para sostener el Centro de Gestión del Conocimiento, otra de “fomento del deporte” y una tercera el año pasado para financiar el Hospital Intermedio “Dr. René Favaloro”. Este tema, ya fue planteado oportunamente por el Centro del Comercio e Industrias de Zárate al Ejecutivo Municipal, y por el momento, según pudo averiguar este medio, se continúa el dialogo para alcanzar una solución.

Otro de los factores que denuncian los comerciantes, tiene que ver con el creciente desarrollo de la venta ambulante en la ciudad. Según manifiestan, ante este escenario se plantean “reglas de juego” dispares, dado que el comercio formal presenta una importante nomina de gastos (como servicios, alquileres, tasas), en contraste con quienes pueden ofrecer un producto a un precio menor a través del comercio ambulante.

Al respecto, desde el sector comercial de la ciudad se iniciaron diálogos con el Concejo Deliberante, en busca de lograr una salida a un tema que, si bien incide y afecta el funcionamiento del comercio local, también forma parte de un escenario socioeconómico, para quienes ven la venta ambulante como una salida económica.