Carlos Heller inauguró el nuevo local del Partido Solidario

En la tarde del viernes pasado, el dirigente y fundador del Partido Solidario, Carlos Heller, visitó la ciudad en el marco de la apertura de un nuevo local partidario, ubicado en Félix Pagola y Juan B. Justo.

Minutos antes del evento lanzamiento del local, Heller mantuvo un encuentro en la sede del gremio de Suteba, donde se pudo ver a dirigentes gremiales como Cristian Poli (Suteba) y Fernando Perez (Ate).

En dialogo con LA VOZ, el ex legislador y actual presidente del banco Credicoop, describió como un “hecho muy importante” la apertura de un nuevo espacio dentro de la ciudad, lo cual “forma parte de todo el desarrollo que el partido tiene a nivel nacional y en la provincia de Buenos Aires; estamos teniendo presencia en muchos lugares, y nos hace sentir optimistas porque creemos que la nuestra, es una fuerza nueva y tiene fuertes convicciones de trabajar en una unidad amplia que permita tener una alternativa con vistas a cambiar este estado de cosas que hay hoy en la Argentina. Creemos que somos un aporte valioso y con esa convicción estamos trabajando”.

En su análisis, Heller sostiene que el país atraviesa un “contexto complicado”, pero destaca que el actual escenario “crea la necesidad”. “Hoy muchísima gente comprende que hay que crear una fuerza política amplia, diversa y plural que tenga un contenido transformador y que permita tener una esperanza de que en el 2019, este proyecto que hoy gobierna la Argentina tenga un punto final y pueda comenzar una etapa donde tengamos un estado presente, activo, que ponga límites al mercado, que defienda la producción nacional, que defienda el valor del salario y las jubilaciones, que valorice la ciencia y la tecnología. Esas nos nuestras propuestas y convicciones”, explicó.

Del mismo modo, apuntó: “Es un tema de modelo, no es un tema de matices de tal o cual política. Es más profundo, una cosa va atada a la otra. Cuando uno habla de un tipo de cambio, no es lo mismo cuando hay una administración de las divisas, o cuando hay desligue del abastecimiento local de lo que se destina a la exportación de alimentos. Es decir, cuando se tiene un tipo de cambio alto pero con la obligación de los exportadores de proveer a un precio acorde a las posibilidades internas, para satisfacer las demandas, ese tipo de cambio puede ayudar. Si se tiene un tipo de cambio alto liberado que se traslada a los precios de todo, como ahora, eso es ajuste. La situación no es buena, porque el modelo que ese aplica no es bueno”.

Respecto al encuentro con los dirigentes gremiales, que forman parte de la multisectorial gremial que reclama contra la pérdida de puestos laborales en Atucha, Heller detalló: “Tuvimos una charla donde me interioricé de las cuestiones locales, que uno conoce en general porque nos atañe a todos los argentinos. Coincidimos en que el gran desafío es como construir unidad de los que pensamos parecido. Ser amplios y tolerantes para entender que se puede construir y trabajar juntos con quienes no se coincide del todo, pero si se coincide en algunas cuestiones fundamentales que son el denominador común”.