Extendieron la conciliación en el conflicto por los 270 despidos en las centrales nucleares

El viernes pasado el sindicato de Luz y Fuerza Zona del Paraná y la empresa Nucleoeléctrica Argentina han mantenido una nueva audiencia en el marco de la conciliación obligatoria dictada el pasado 27 de julio.

Si bien se mantiene el diálogo entre ambas partes, no hay por el momento un acercamiento y tanto el sindicato como Nucleoeléctrica mantienen posturas intransigentes.

Por un lado, el gremio plantea que en función de darle continuidad al plan nuclear argentino NASA debe reincorporar a los despedidos para “consolidar una estructura eficiente y efectiva en función de operar las centrales nucleares con los máximos estándares de seguridad nacionales e internacionales y terminar con los proyectos que tiene la Unidad de Gestión para la construcción de una nueva central nuclear de uno o dos módulos tal cual lo establece la Ley 26.566”.

En tanto la empresa alega; “que la decisión tomada por la empresa no afecta bajo ningún concepto los puestos licenciables establecidos por la Autoridades Regulatoria Nuclear (ARN) y que las plantas se encuentran operando según los niveles de estándar de seguridad nacionales e internacionales”.

Cabe señalar que no se trató de una conciliación obligatoria como tantas otras, dado que el ministerio de Trabajo de Nación no decidió volver el expediente a “foja cero”, es decir no retrotrajo la situación a las instancias previas a los 270 despidos sino que dictó la conciliación con los trabajadores fuera de la empresa. A la par, la propia empresa fue liquidando las indemnizaciones mientras los propios trabajadores se manifestaban sobre tal decisión.

No obstante, el gremio decidió agotar todas las instancias administrativas y regresarán al ministerio para la última audiencia del 30 de este mes.

Previo a este nuevo encuentro, asistirán a una reunión de la Comisión de Energía y Combustible de la Cámara de Diputados de la Nación el próximo 28 en el Congreso, “en defensa de la Ley 26566 y de la continuidad del Plan Nuclear Argentino”, confirmaron desde el sindicato de Luz y Fuerza Zona del Paraná.