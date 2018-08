“El Estado debe lanzar créditos hipotecarios para nuevas viviendas y no intervenir en el mercado”

El pasado miércoles el presidente de la Cámara de Diputados bonaerense convocó a representantes del Colegio de Martilleros y Corredores Públicos de la Provincia de Buenos Aires “para avanzar en la mejor ley que podamos lograr en el intento de equilibrar todos los sectores que conviven en las locaciones de viviendas”.

Esto fue tras largas semanas de anuncios de parte de legisladores provinciales oficialistas que buscaban aprobar una ley de alquileres “en beneficio” de los inquilinos. Sin embargo el colegio de Martilleros presionó para que no aprueben esta ley porque iba a repercutir, en definitiva, en una suba de los alquileres.

Precisamente el Colegio de Martilleros y Corredores de Zárate-Campana siempre se ha mostrado en contra de esta nueva ley, promovida por el oficialismo provincial.

“El Estado debería construir viviendas nuevas, no intervenir en el mercado inmobiliario. La ley está basada en el caso de Capital Federal donde había un abuso desmedido; pero es algo que no sucede en la provincia de Buenos Aires. Aparte nosotros estamos colegiados hace varios años, cuando el colegio en la ciudad de Buenos Aires fue creado recientemente. El gobierno quiere bajar el costo del alquiler, algo en lo que estamos todos de acuerdo, tanto el locador, locatario e inmobiliarias. Pero se están metiendo mal en algo que desconocen y que redundará en perjuicios para todas las partes. No hay mejor ejemplo de libertad de mercado que el alquiler. Si este gobierno se mete a regularlo se crea un conflicto donde no lo hay. La historia demuestra eso, cuando el Estado se metió, más aumentaron los alquileres”, evaluó en una charla con LA VOZ el presidente del Colegio de Martilleros Zárate-Campana, Carlos Terragno.

“La única forma de poder regular los alquileres es que el Estado otorgue créditos para que el empresario construya con fines de alquiler. Aparte este camino es más dinamizador de la economía”, aseguró el martillero.

Por otro lado, avanzó en críticas a la ley como originariamente se había propuesto desde Cambiemos, antes de abrir el juego y aceptar escuchar a los martilleros bonaerenses. “Muchos diputados cree que el locador es alguien con muchas propiedades y la verdad es que esto es un mito, no hay un solo locador en Zárate o Campana, no hay un monopolio de locadores. Aparte el locador está ganando el 0,3% de su capital, que es su vivienda, contra un 40% que otorga el banco de interés; es prácticamente un héroe. Y si bien las casas vacías no sirven, peor un inquilino malo. Por lo tanto es mucho el capital que pone en juego”, explicó Terragno. “También nos ponemos en el lugar del locatario; y si me están alquilando una casa a 8 mil pesos cuando los sueldos son 17 o 18 mil; entonces tampoco es justo. Por lo tanto volvemos a decir lo mismo, el Estado debe motivar a las personas que quieren construir propiedades para alquilar; ya que cuanto más viviendas para alquilar existan, más bajo será el precio de los alquileres”, concluyó el presidente del Colegio de Martilleros Zárate-Campana.