Avanza el proyecto para que los limeños elijan su delegado

En los pasillos del Concejo Deliberante, y en palabras de los empleados administrativos con mayor antigüedad, aseguran que se tratará de la primera Consulta Popular de la historia democrática del Partido, por lo menos desde 1983 a la fecha.

Con éste ímpetu, aunque con cautela al tratarse de un procedimiento complejo, los concejales de Nuevo Zárate han decidido generar una consulta popular no vinculante ni obligatoria en Lima; y avanzar a fondo con la decisión del intendente Osvaldo Cáffaro para que el pueblo de Lima pueda elegir a su delegado municipal.

A raíz de esto preparan una sesión para el próximo jueves en la localidad limeña, dando la posibilidad a que muchos vecinos utilicen un mecanismo de Banca Abierta y compartan su opinión al respecto. Técnicamente, no se tratará de una Banca Abierta sino de un Cuarto Intermedio, en el cual todos los ciudadanos limeños van a poder inscribirse en función de tomar la palabra ante los ediles sobre la posibilidad de elegir a su propio delegado.

Tal como lo anticipó el propio presidente del HCD, Ariel Ríos, el Concejo Deliberante comenzó la primera etapa en función de este proceso: “el de escuchar a los vecinos y a todos los que quieren manifestar sus ideas con respecto al tema. Es algo muy importante para nosotros y será un evento político único: la idea es que los propios limeños puedan elegir a través de una consulta popular al delegado”, aseguró el concejal.

Al mismo tiempo, anticipó que en una segunda etapa se intentará reunir todas las opiniones vecinales y generar una Ordenanza Marco; para ello concejales de Nuevo Zárate visitaron y se interiorizaron de otras experiencias similares en la provincia de Buenos Aires, como la localidad de Quequén, en Necochea, y Sierra de los Padres y Batán en el partido de General Pueyrredón.

En este sentido hay que hacer algunas aclaraciones, tal como se mencionó la consulta popular será no obligatoria y no vinculante y se escuchará todos los vecinos que quieran manifestarse sobre el tema. Luego se procederá a la confección de una Ordenanza Marco en donde se estipulará los mecanismos de elección dejando bien en claro que el intendente es quien, por la Ley Orgánica de las Municipalidades, se arroga el poder de decisión al respecto.

Finalmente, y respecto a la sesión ordinaria del próximo jueves en la que se avanzará en toda esta iniciativa; aún están definiendo el lugar. Por un lado puede ser la Asociación de Jubilados y Pensionados de Lima (AJYPLI) o la Sociedad Italiana.

LA INICIATIVA FUE BIEN RECIBIDA

Por último, y más allá del proyecto y la voluntad política, hay muchos detalles técnicos que deberán resolverse en la etapa de redacción de la ordenanza aunque la iniciativa fue bien recibida por muchos limeños y el jueves que viene se tendrá un panorama más concreto sobre el camino a seguir para la elaboración de la normativa; la cual recién esperan tratar el próximo año.

EL MECANISMO DE ELECCION

Se estima que una vez recogidas todas las opiniones se elabore una ordenanza que, al trabajarse en consenso con todos los bloques del HCD, agilice su posterior aprobación y tratamiento en el recinto.

Los detalles a tener en cuenta serán varios, y todos ellos muy complejos. En principio si los limeños elegirán a su delegado en las próximas elecciones generales de 2019, o de forma independiente en otro momento del año.

En segundo lugar, si se utilizarán avales para que cada candidato sea respaldado por una cantidad determinada de vecinos. En caso de que haya veinte candidatos, por ejemplo, se deberá establecer una serie de requisitos mínimos y luego señalar qué “junta electoral” será la encargada de revisar los antecedentes de cada candidato.

Finalmente, y a la hora de la consulta popular o la elección del delegado, la ordenanza debe contemplar los mecanismos por el cual el propio intendente designará al nuevo funcionario.

Por el momento los concejales oficialistas plantean la posibilidad de que se genere una terna o una lista de cuatro o cinco candidatos. Es decir, el pueblo de Lima elegirá democráticamente a sus precandidatos y luego el intendente Cáffaro será quien tenga la última palabra. No obstante se deberá dejar en claro qué sucederá en el caso de que uno de los candidatos sea el más votado por una gran mayoría.