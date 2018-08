El Municipio evalúa opciones para atender demandas sociales en los asentamientos

Con el objetivo de avanzar con políticas públicas en los asentamientos, el Municipio encaró un programa de relevamiento sociosanitario con el objetivo de escuchar las demandas de los vecinos, asistir en la emergencia y realizar una planificación de acuerdo a las demandas planteadas. Según pudo saber este medio, tras el decreto presidencial que elimina el denominado “Fondo Sojero”, el intendente Osvaldo Cáffaro convocó a una reunión de gabinete, donde encomendó iniciar trabajos en los barrios, orientados a la contención social. Por eso, desde la semana pasada la Jefatura Gabinete, la Secretaría de Salud, la Secretaría de Gobierno, la Secretaría Privada y la Secretaría de Desarrollo Económico municipal comenzaron un abordaje territorial en barrios como La Esperanza, Barrio H, 6 de Agosto, La Ilusión y, el lunes a la mañana, La Ponderosa.

Fue en esta última actividad, donde el jefe comunal, remarcó que el programa se llevará a cabo en los 32 barrios con más necesidades que “recorremos para hacer la evaluación y ver cómo los asistiremos”.

“Es necesario tomar contacto con la realidad del vecino para tomar las decisiones correctas, por eso hemos salido de manera conjunta con diferentes áreas; hay un desfinanciamiento hacia el Municipio, por eso hay partidas de dinero que estaban destinadas a otras áreas que serán destinadas a esta situación de emergencia, haremos un análisis para ver con cuántos recursos contamos y actuaremos lo más rápido posible”, expresó el Jefe Comunal, a la vez que describió que el objetivo es asistir en la emergencia y planificar políticas públicas en los asentamientos.

Por otra parte, Cáffaro destacó que las tareas de relevamiento tienen distintos ejes como el hábitat y la infraestructura de los barrios, para conocer las necesidades vecinales; la salud, para lo cual cada visita barrial es acompañada por la Unidad Sanitaria Móvil donde los vecinos pueden utilizar los servicios de clínica médica, pediatría, vacunación, control de peso y talla, vacunación antirrábica para mascotas; y ahora se sumó el área de discapacidad, con el programa “Un lugar en mi barrio”. La alimentación es otro de los ejes con los cuales se trabaja, por lo que el Intendente explicó que se encuentran interactuando “con todos los comedores y asistiendo a algunas familias que realmente no tienen para comer y eso no puede suceder en nuestro país y en Zárate, por eso estamos acá. Otro de los problemas que vemos es la falta de trabajo, estamos trabajando para que las obras públicas inserten gente de los barrios”.

Según pudo saber LA VOZ, el gobierno municipal espera que el relevamiento alcance a 26 mil personas; hasta el momento, se han entrevistado alrededor de 5500, lo que permite dar una proyección, donde el impacto de las políticas del gobierno nacional, tiene su epicentro en la baja del empleo, con muy poca gente con trabajos formales y con un gran porcentaje de personas que subsiste a base de “changas”, pero que cada vez se discontinúan mas.

Por otra parte, en base a los datos recabados, el Ejecutivo Municipal se encuentra analizando la idea de presentar en el Concejo Deliberante la Emergencia Alimentaria. De esto, también se desprenden otras dos posibilidades, que tienen que ver con el Presupuesto Participativo: por un lado, desde el Gabinete Municipal comentaron la posibilidad de ver si los foros del PP pueden abrir el debate y la discusión de proyectos destinados a la seguridad alimentaria; y por el otro lado, en caso que no estén dadas las condiciones para que los vecinos elaboren proyectos destinados a salud y alimentos, se analiza la posibilidad de informar al Concejo Deliberante, la suspensión de la implementación del Presupuesto Participativo tal cual se lo conoce hoy, y destinar algunos de los fondos del 1,9% del tesoro municipal –por el plazo de un año, suponen- a la seguridad alimentaria.