Suteba estimó un 90% de adhesión al paro

Es el día 13 sin clases en toda la provincia en lo que va del año a raíz de una larga disputa entre el gobierno bonaerense y el gremio docente, que reclama un aumento del 30% equivalente a los índices de inflación y “escuelas seguras” tras la muerte de un auxiliar y una docente en una escuela de la localidad de Moreno.

“Escuelas Seguras y Salarios Dignos” es el reclamo de Suteba, uno de los gremios docentes mayoritarios de la provincia.

Ayer al mediodía, además, los maestros llevaron la protesta a La Plata, con una marcha a la Gobernación organizada por el Frente de Unidad Docente Bonaerense; con la compañía de trabajadores estatales y trabajadores del Astillero Río Santiago.

“En las dos jornadas tuvimos una adhesión del 90% y a nivel provincial se habla de un 80%. Lo que vemos es que hay mucha bronca por todo lo que viene pasando a nivel económico y también por este conflicto que se viene dilatando por culpa del propio gobierno bonaerense. Los productos aumentan día tras día en las góndolas y a nosotros nos ofertan un mísero aumento en relación a la inflación. Por eso pedimos salarios dignos y además seguridad, para que no vuelva a suceder otra tragedia como la de Moreno”, expresó el secretario general de Suteba local, Cristian Poli.

Hoy se cumplirá el último día de paro convocado en el marco de la medida de fuerza de 72 horas.

SIN ACUERDO CON LOS UNIVERSITARIOS

La negociación paritaria entre los docentes universitarios y el Gobierno nacional pasó a un nuevo “cuarto intermedio” hasta el viernes. El Ministerio de Educación hizo una nueva propuesta que consistió en mantener el 15% tal cual estaba establecido hasta ahora (a cobrar en octubre) y le sumaron una suma remunerativa y no bonificable que, en promedio, lleva el aumento al 21% a cobrarse en diciembre. Es por el período marzo hasta diciembre.

Los gremios rechazaron esta nueva propuesta por considerarla “claramente insuficiente”. “Que la suma sea no bonificable quiere decir que no se considera la antigüedad ni los títulos que son muy comunes en el sector universitario y esto hace que, en realidad, sea menos el porcentaje. Además está muy por debajo de la inflación estimada para diciembre, en este contexto económico”, dijo Verónica Bethencourt, secretaria gremial de Conadu, que participó de la reunión.

En la reunión también se habló, por primera vez, de una posible cláusula de revisión, pero no se avanzó mucho en la forma final que tendría.

En un comunicado, el Gobierno expresó que en la reunión “los distintos escenarios salariales y propuestas planteados, todos superadores del 15% original, fueron calculados por los equipos técnicos, en un esquema de intercambio de trabajo constante”.