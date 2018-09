Intento de robo en el shop de la estación Shell

En las primeras horas del día de ayer, un intento de robo en el shop de la estación de servicio Shell de Justa Lima y Castelli, terminó con los dos asaltantes detenidos.

Claudio y Mónica, los concesionarios del comercio, señalaron a LA VOZ que alrededor de las 7, dos individuos aparentemente mayores de edad y drogados, ingresaron al local y ya en el mostrador le exigieron el dinero de la caja bajo amenaza de asaltar a todos los clientes que estaban en las mesas desayunando. Claudio accedió y cuando pasaron detrás del mostrador intentó reducirlos. Uno de escapó y desde el playón gritaba que lo habían golpeado, en tanto el otro quedó dentro del local inmovilizado. El que huyó fue detenido a unos metros por personal de la DPU, por lo cual ambos fueron llevados a la dependencia policial.

Este no es un hecho aislado dijo Claudio . “Si bien hasta ahora gracias a Dios, nunca nos asaltaron, presenciamos muy seguido estos intentos de robo a gente que ingresa de noche al local corriendo para refugiarse porque lo quisieron asaltar. “El otro día, dijo, tuve que acompañar a dos muchachos que viven en un departamento próximo, porque les había querido robar. También una chica que esperaba el colectivo aquí en la esquina, lugar donde no puede haber parada, agregó, fue asaltada”.

La inseguridad durante la noche es grave aquí en el Centro. “Nosotros pensamos en tener abierto las 24 horas, pero se hace imposible, después de las 12 ,esto es tierra de nadie, no circulan los patrulleros y proliferan los asaltos, rotura de vidrios de autos para robar, no hay ninguna protección”, agregó Mónica, esposa de Claudio quienes están al frente del comercio.

Advierten sobre la presencia de delincuentes en paradas de colectivos

A comienzos de semana, una vecina del barrio de Villa Fox que regresaba de Campana cerca de las 23 horas, descendió de una unidad de transporte de pasajeros, en calle Lavalle y Saenz Peña. Según comentó un familiar de la víctima a este medio, un sujeto se encontraba cerca de la parada del colectivo, mientras que otra persona lo aguardaba a pocos metros en una moto.

Luego de su descenso, la mujer comenzó a caminar por Sáenz Peña hacia Villa Fox, cuando de un momento a otro, escuchó la aceleración de una motocicleta y casi de manera inmediata, sintió un fuerte tirón en su brazo izquierdo, dado que los delincuentes le arrebataron la cartera que llevaba colgada.

“Se llevaron la billetera con alrededor de mil pesos, el celular y la documentación”, reveló la hermana de la víctima, y agregó: “No llegó a caerse, pero al estar desprevenida el tirón casi le provoca una luxación del hombro”.

Tras el robo, la mujer sufrió una crisis nerviosa y debió ser contenida en su domicilio, según comentaron fuentes del entorno familiar. “Estamos cansados de escuchar todos los días que golpearon a algún vecino, que entraron a la casa de otro. Todos sabemos de las motos que hay y las cosas que hacen, no puede ser que no puedan parar esto”, expresaron con fastidio.