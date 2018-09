Avanza en el Concejo Deliberante el proyecto que declara la emergencia en transporte del servicio Zárate-Once

Hace algunas semanas, el abogado Gianfranco Giorgetta presentó un proyecto de Ordenanza en el Concejo Deliberante, que propone declarar la emergencia en el servicio de transporte público de pasajeros del recorrido Zárate-Once -por el plazo de un año- que actualmente ejecuta la empresa La Nueva Metropol.

El proyecto original, da cuenta de la situación que padecen los usuarios, y se expresa acerca del “deficiente y monopólico servicio que presta la empresa adjudicada”, donde cotidianamente se perciben irregularidades como el transporte de pasajeros de pie, incumplimientos de horarios, frecuencias y lugares para ascenso y descenso de las unidades.

“Hace seis años que venimos en la misma lucha; esta semana presenté el pedido de Banca Abierta para el día que se trate el expediente en el recinto. Me acordaba que la vez anterior que había hecho también la Banca Abierta fue en el 2012, es decir que hace seis años que tenemos el mismo conflicto con la misma empresa. La idea de llevarlo al Concejo es porque están todas las voces de los distintos espacios políticos, y más aun, cuando ya se han manifestado sobre el malestar de la situación del servicio. Es un proyecto de Ordenanza, porque la idea es que también intervenga el Departamento Ejecutivo, y que lo haga a través de una acción de amparo”, comentó Giorgetta a LA VOZ.

El lunes pasado se llevó a cabo una reunión de la Comisión de Bienestar Social, donde también participó el Director de Movilidad Urbana, Jorge Blanco, quien se comprometió a gestionar una reunión con la Comisión Nacional de Regulación del Transporte, organismo encargado de controlar el servicio. “Hay una decisión política de acompañar esto por parte de los bloques Cambiemos, Frente Renovador, Unidad Ciudadana y Nuevo Zárate”, señaló Giorgetta. Actualmente, el expediente fue girado a la Comisión de Legislación e Interpretación, donde se analizará y en caso de aprobarse, pasaría al recinto a mediados de septiembre.

“Desde una cuestiona formal, creo que el Concejo siempre ha hecho resoluciones, que no son obligatorias. Por eso, en esta oportunidad presenté una Ordenanza, porque obliga a accionar en representación de los ciudadanos. La resolución es una manifestación de una voluntad que tiene el Concejo, pero no tiene efectos ejecutorios; desde el punto de vista político no ha existido una voluntad política mas allá de las resoluciones, por eso destaco que se haya citado a un funcionario público para tomar conocimiento e intervención en el tema. Le manifesté a la comisión que el HCD no puede darle la espalda a la gente que la votó y no puede decirle a los zarateños que no pueden resolverle el problema; creo que esta vez tienen que darle una respuesta a la comunidad”, señaló el impulsor del proyecto.

Concejales de Zárate y Campana se reunieron para avanzar en las gestiones

En aras de ofrecer una respuesta en un tema que ya resulta ineludible para ambas comunas, concejales de Zárate y Campana mantuvieron un encuentro en la jornada del pasado jueves, en busca de lograr soluciones conjuntas en la problemática que afecta a cientos de usuarios a diario.

Por eso, una comitiva de ediles zarateños compuesta por Ana Laura Alleman, Rodrigo García Otero, Gustavo Morán, José “Beto” Bugatto y Mari Romero, viajó hasta Campana para mantener un encuentro con los concejales de Unidad Ciudadana y el Frente Renovador, en virtud de la reuniones que los ediles de la vecina localidad llevaron a cabo con las autoridades de la CNRT.

En ese marco, los legisladores locales se interiorizaron sobre la información proporcionada por el organismo, a la vez que se pudo plantear el estado de situación del servicio. De este encuentro, surgió la voluntad de continuar trabajando de manera conjunta; en este sentido, en el plano local se apuntará a coordinar una reunión con la oficina de Zárate de la Defensoría del Pueblo, para analizar y obtener información sobre las condiciones del pliego del piso y de las obligaciones que tiene la empresa prestataria.

Por su parte, los concejales de Campana continuarán avanzando en una gestión para entrevistarse con el Ministerio de Transporte de la Nación, a la cual se acoplarían los concejales de Zárate.

En el intercambio de información surgida en la reunión, según refirieron fuentes consultadas, se tomó conocimiento de que la empresa La Nueva Metropol tendría, desde hace más de un año, la autorización por parte de la cartera de Transporte de poner en circulación diez unidades más, con subsidio y SUBE, lo cual hasta el momento no se ha llevado a cabo por razones que se desconocen. En este camino, el conjunto de concejales también intentará reunirse con las autoridades de la empresa, para pedir explicaciones y trasladar la demanda de los usuarios, como mejoras en la calidad del servicio, aumento de frecuencia y nuevas unidades.