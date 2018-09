Quejas por el operativo policial en partidos de CADU: no se puede ni caminar por Justa Lima

Los dos partidos de Defensores Unidos de local generaron muchas críticas de vecinos en relación al operativo policial, ya que por disposición del ministerio de Seguridad bonaerense y la Agencia de Prevención de Violencia en el Deporte (APREVIDE) se interrumpe el tránsito en toda la calle Justa Lima y se lo desvía por calle Alberti, una calle “ciega” que no desemboca en Lavalle como muchas del barrio de Villa Fox.

Evidentemente las disposiciones en materia de seguridad en la nueva divisional en la que está compitiendo CADU genera estas nuevas normativas, lo más llamativo es que también impiden el paso peatonal; algo insólito teniendo en cuenta que no se juega con público visitante.

Varios transeúntes quisieron pasar caminando por la calle Justa Lima y la propia policía les pidió que lo haga por calle Alem. Además de esta circunstancia inédita, el tránsito por calle Justa Lima resulta ser un caos antes, durante y en el momento de la desconcentración del público.

Otra circunstancia denunciada por los vecinos de Villa Fox y frentistas de Justa Lima, muchos automóviles doblan dos cuadras antes del tabique policial en calle Larrea. Sin embargo esta fila de automóviles se encuentra con el resto de los automóviles que doblan en Alberti y retoman Alem para doblar hacia Lavalle. Por lo tanto, todo el tránsito se encuentra en “cuello de botella” en una esquina muy peligrosa, como Larrea y Alem.

Finalmente el reclamo de los frentistas es que solamente la policía se encuentra abocada al partido, y no interviene en otras circunstancias en inmediaciones a la cancha. De la misma manera denunciaron que no se ve presencia de otras fuerzas de seguridad como así tampoco de la DPU.