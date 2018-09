Tomas Cuevas hizo terminó cuarto en Lomas de Zamora

Durante el fin de semana se realizó una nueva jornada de ciclismo en el Parque Municipal Eva Perón de Lomas de Zamora.

En la competencia de cierre para Elite – Sub 23 y Máster A el triunfo quedó en casa ganó el hombre del equipo Ciudad de Chivilcoy Elbio Alejandro Alborzen.

De nuestra ciudad estuvo participando Tomas Cuevas quien, integrando el equipo Giant, ocupó el cuarto puesto final.

CLASIFICACIONES

Estas fueron las principales clasificaciones en las distintas categorías.

Máster E 1

1° Eduardo Gutiérrez; 2° Juan Aimar; 3°

Raúl Trigueros; 4° Miguel Moreno; 5°

Héctor Penas

Máster E 2

1° Juan Aimar; 2° Félix Chaar

Máster D 1

1° Luis Sangrivoli; 2° Andrés Marrodan; 3°

José Chaar; 4° Alberto Galán; 5° Roberto

Gómez

Máster D 2

1° José Chaar; 2° Miguel Manzo; 3° Angel

Benitez

Promocionales

1° Nicolas Barrientos; 2° Emanuel Di Rosso;

3° Rodrigo Ledesma; 4° Mauro Noguera;

5° Leandro Velardez

Damas

1° Solange Rosello; 2° Daniela Jobse; 3°

Micaela Gutiérrez

Máster C 1

1° Alejandro Ramundo; 2° Adrian

Pozzolli; 3° Benito Dazzan; 4° Néstor

Pellegrino; 5° Omar Fredes

Máster C 2

1° Benito Dazzan; 2° Mario Avaca; 3°

Richard Gutiérrez

Máster B

1° Rubén Gregori; 2° Mariano Salmón; 3°

Martín Flores; 4° Daniel Mosler; 5° Martín

Garrocho

Máster A

1° Alejandro Tallarico; 2° Ignacio Davis;

3° Alberto Ramallo

Elite – Sub 23

1° Elbio Alborzen – Ciudad de Chivilcoy; 2°

Miguel Montes – Expo Ladrillos; 3°

Alejandro Tallarico – Chascomús; 4° Tomás

Cuevas – Giant; 5° Sergio Fredes – SAT

EN SAN PEDRO

En la ciudad de San Pedro también hubo, el fin de semana, competencias ciclísticas con la participación de zarateños.

Debutantes menores y mayores

1º Ariel Gauna-San Pedro- 2º Lucas Arpia-

San Pedro- 3º Marcos Barraza-San Pedro-

4º Daniel Barraza- San Pedro- 5º Santiago

Paz-Campana-

Master D y Damas

1º Paula Acuña-Rosario- 2º Ruben Morales-

San Pedro- 3º Raul Peralta-San Pedro- 4º

Karina Grillo-San Nicolas- 5º Marcela

Morales- Lujan-

Master B 2 y C

1º Miguel Machi- Cap. Sarmiento- 2º Ruben

Mallada-Zárate- 3º Daniel Boaglio-san

Pedro- 4º Fredy Lemos-Lujan- 5º Juan

Fontana-Cap. Sarmiento- 6º Jose Pereyra-

San Pedro- 7º Sergio Lucero-Cap.

Sarmiento-8º Adrian Garcia- Venado Tuerto

Promocionales Master A y B 1

1º Agustin Basualdo-San Pedro- 2º Justin

Joachim-La Luisa- 3º Mariano Manzo-San

Pedro-4º Juan Paz-San Pedro- 5º Francisco

Chipolini-San Pedro-

Especial Master B

1º Luis Alegre-Cap. Sarmiento- 2º Carlos

Giuliani-San Pedro-

Ganadores de sprint

Roque Diconza (Santo Tome) – Cristian

Monzon-Lazaro Villarruel (ambos de San

Pedro) – Cristian Alarcon (San Nicolas) –

Pablo Gonzalez (San A. de Giles)

info: raul canabal