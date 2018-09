Importantes obras públicas para la ciudad no se lograron adjudicar por el dólar alto

El Municipio de Zárate pretende seguir llevando a cabo obras que mejoren la calidad de vida de los diferentes barrios, y para ello ha lanzado un ambicioso plan de bacheo, ionizado y cordón cuneta en función de erradicar las calles de tierra.

Para ello dispuso de un millonario paquete de obras, financiadas con recursos propios de la Municipalidad, también incluían el ensanche de calle Caseros y avenida Mitre.

La mayoría de estas obras millonarias tenían como fecha de apertura de los sobres con las ofertas los últimos días del mes pasado y si bien la municipalidad recibió la solicitud de empresas, todas estuvieron por arriba de los presupuestos oficiales.

Fuentes municipales no dudaron en relacionar este hecho con la situación macroeconómica del país y particularmente con las corridas cambiarias que elevaron el dólar por encima de los 40 pesos.

De la misma manera reconocieron que muchas empresas no se arriesgan a ofertar elaborando un presupuesto con el dólar a 38 y que luego se dispare a 45. Se trata de obras millonarias y con un plazo de obra de varios meses, con lo cual la incertidumbre sobre la situación económica del país hace dudar al sector productivo que decide encarar la obra pública como motor de la economía.

Por estas horas, y luego de revisar esta situación, el Ejecutivo municipal evalúa hacer un mejoramiento de las ofertas, otorgando más presupuesto para algunas obras aunque también analizan convocar a un segundo llamado licitatorio; dado que todas las ofertas superaron el monto de la licitación.

Algo que también sucede a nivel doméstico con el costo de los materiales de ferretería o las pinturas, que en su mayoría contienen productos o insumos importados.

Dentro del paquete de obras también estaba el proyecto de ensanche de calle Caseros y avenida Mitre, obra en la que también las empresas presentadas ofertaron por encima del monto licitatorio.

En este caso particular, el Municipio está revisando si se convoca nuevamente a otro llamado a licitación con un mejoramiento de la oferta.