Confirmaron que no hay servicio médico de emergencia en la Ruta 9

El pasado 15 de agosto dos motociclistas resultaron gravemente heridos en la Ruta Panamericana al ser embestidos por un camión en el kilómetro 86,500 de la autopista y a escasos metros del ingreso al barrio Los Ceibos.

Luego del hecho, los dos jóvenes quedaron tendidos en el pasto en grave estado e inmediatamente se dio aviso a la policía y a la empresa concesionaria del corredor para que active el sistema de emergencia. Sin embargo el problema fue que la empresa Vittal nunca llegó al lugar con una ambulancia.

Más tarde, fuentes policiales en el lugar comentaron que desde la empresa concesionaria de la Panamericana les informaron que ya no tienen contrato con Vittal y por lo tanto no hay empresas que brinden asistencia médica en caso de accidentes en la ruta más importante y estratégica del país, por lo menos en la zona de concesión que atraviesa nuestro Partido.

Es por ello que tras el accidente, el bloque del Frente Renovador ingresó una Comunicación (Pedido de Informes) solicitando a Vialidad Nacional que informe sobre el Servicio de Emergencia para los usuarios.-

“En el hospital estamos recibiendo a una gran cantidad de vecinos heridos en accidentes de tránsito que se dan entre el kilómetro 79 y 108 de la Panamericana. He tenido contactos con representantes de Vittal y nos confirmaron que cesaron su contrato con Vialidad Nacional. Por lo tanto hoy nadie está brindando este servicio esencial en la ruta más importante del país”, recriminó el concejal massista, Gustavo Morán; quien también se desempeña como cirujano en el hospital regional.

Este reclamo también fue acompañado con preocupación por los ediles de Nuevo Zárate y por unanimidad con el apoyo del resto de concejales.