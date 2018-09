El Concejo Deliberante sesionó ayer en Lima

La Avenida 11 alteró su ritmo cansino de un mediodía caluroso para recibir al Concejo Deliberante en la Asociación de Jubilados y Pensionados de Lima, cuyo amplio salón terminó resultando un improvisado recinto donde se llevó a cabo la décimo primera sesión ordinaria del cuerpo de ediles. Por ende, al tratarse de una nueva sesión allí, los vecinos aprovecharon para que los concejales traten varios expedientes relacionados a su localidad.

Uno de estos expedientes lo ingresó una vecina, solicitando que el Concejo acompañe un proyecto de Ordenanza referente a la creación de una bandera y un escudo que represente la Localidad de Lima. También los ediles del bloque Nuevo Zárate ingresaron una resolución, que finalmente fue aprobada, felicitando a “FM Libre” por su 30º aniversario y declarando “De Interés Legislativo” el 107º Aniversario de la fundación del Lima Football Club.

Por su parte “Varios Concejales” apoyaron lo propuesto por el Departamento Ejecutivo Municipal sobre la posibilidad de que el pueblo limeño elija a su delegado mediante una consulta popular.

En tanto, el bloque Cambiemos también había ingresado una resolución que tuvo despacho favorable de la Comisión de Obras Públicas, por la cual reclaman al Ejecutivo municipal que realice obras de bacheo, entoscado y mantenimiento de calles. Y finalmente el bloque Unidad Ciudadana- Partido Justicialista, integrado por Lucas Castiglioni, le solicitó al PAMI que regularice la designación de un médico de cabecera en Lima.

Este último proyecto condensó varios cruces entre Nuevo Zárate y Cambiemos, puntualmente entre los concejales caffaristas y el concejal radical Norberto Toncovich, quien además se desempeña como jefe del Pami Zárate. Toncovich debió ocupar la banda de Julián Guelvenzú, quien se tomó licencia.

El reclamo primario de la resolución se refería a que desde hace tres meses que trabaja una sola médica de cabecera en Lima y son los propios afiliados del Pami quienes reclaman la designación de otra profesional para dar abasto con la demanda.

Por su parte Toncovich argumentó que el pedido ya fue girado a la Unidad de Gestión de Luján, de la cual depende Zárate. “Con la buena voluntad no hacemos nada, se deben solucionar los problemas porque para ello asumieron como funcionarios públicos”, esgrimió la edil Ana Laura Allemann, al mismo tiempo que le reclamó al edil radical que gestionen el alta de una paciente que tras un ACV, sigue esperando que el Pami le autorice la internación domiciliaria luego de 23 días en el hospital local.

“Nosotros también creemos que Lima necesita más médicos y estamos trabajando en cada uno de los temas planteados. Sin embargo hay muchas cosas que no dependen de nosotros porque dependemos, al mismo tiempo, de Luján. Nosotros trabajamos diariamente y nuestra oficina está abierta para cualquier consulta o reclamo”, explicó Toncovich, quien finalmente acompañó la resolución, pidiendo un médico más para Lima, pero aclarando que disentía del resto de los ediles sobre el mal funcionamiento del Pami; negando rotundamente que los abuelos estén desamparados ante un organismo local que no les soluciona los problemas.

Apoyaron la elección de un delegado de Lima

El inicio de la sesión fue atípico dado que más de veinte vecinos limeños tomaron la palabra sucesivamente ante los concejales, mostrando su apoyo a la posibilidad de elegir a su propio delegado. Esto terminó de cerrar el primer paso del largo camino que llevará a una consulta popular en función de que sean los propios vecinos limeños quienes puedan elegir a su delegado municipal.

El portavoz de la Junta Vecinal Unidos por Lima, Norberto Carballo, expresó su satisfacción luego de que más de veinte limeños hablen y se expresen a favor de una consulta popular, algo demandado en un petitorio entregado en junio al intendente Cáffaro. “Desde mediados de año que venimos reclamando obras para Lima con respeto y tolerancia, pero con unión. Se han hecho cosas, pero no estamos conformes aún porque falta mucho más. Uno de los puntos reclamados al intendente Cáffaro tenía que ver con la posibilidad de elegir un delegado, un reclamo de índole más político, y vemos con alegría que esto esté encaminado para cumplirse. Para nosotros lo más importante es la unión como pueblo; hoy dimos un paso pero debemos ir por más; siempre en el ámbito democrático”, explicó Carballo.

Finalmente aclaró que el proyecto de la autonomía sigue latente; “hoy queremos elegir a nuestro delegado, y que sea un delegado de Lima para que no le tengamos que explicar dónde quedan las calles y los pozos. Esto para nosotros es una meta a corto plazo. A la par seguimos apoyando el reclamo de fondo por la autonomía, ya que creo que es parte de nuestra identidad como limeños y que se ha transformado en el eje de las nuevas generaciones que hoy conforman la Asociación para la Autonomía de Lima (APAL)”, concluyó el portavoz de la Junta Vecinal “Unidos por Lima”.