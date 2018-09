Reclamo frentes al ANSES por aumentos de jubilaciones, AUH programas de empleo

En la mañana de ayer, militantes del Movimiento Libres del Sur se manifestaron pacíficamente frente a las oficinas de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) en calle Brown 150.

Sin obstruir el paso de peatones y automovilistas, y portando carteles y pancartas, una treintena de militantes se apostaron frente a la UDAI Zárate de Anses para visibilizar el reclamo por tres peticiones específicas: Aumentos de jubilaciones y pensiones mínimas, aumento de la Asignación Universal por Hijo, y aumento de los programas de empleo.

“La plata no alcanza, todos sabemos la real situación actual, esto es muy difícil y debemos tratar de salir adelante entre todos. Desde Libres del Sur hemos sufrido el desempleo de muchos afiliados y militantes; estamos generando trabajo con unidades productivas y talleres, no alcanza porque si bien la gente produce, a veces no se puede vender todo. También estamos participando en las ferias sociales solidarias, aquellas en las que no hay que invertir y no hay reventa, sino que todo es elaborado por ellos”, comentó a LA VOZ Zulma De Angelis, referente de Libres del Sur.

Según comentó, con el objetivo de generar salidas laborales alternativa en medio de un contexto socioeconómico adverso, se encuentran llevando a cabo talleres de manualidades y artesanías, pinturas y cuadros con material reciclado, pasacalles, banderas, carpintería, tejido, bombonería, panadería y pastas. Esto, apunta a generar un circuito de producción y venta a un menor costo. “Ahora vamos por un proyecto ambicioso que es el pan social. Queremos lograr poder hacer la fabricación del pan a un costo mínimo para el núcleo del grupo. Nos va a costar, no es fácil”, concluyó De Angelis.