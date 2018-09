“Este logro no agota nuestra lucha por mejoras en las universidades”

El viernes pasado se reunió la Mesa Paritaria Salarial Universitaria en el Ministerio de Educación de la Nación.

“De acuerdo al mandato recibido a través de la encuesta on line y las asambleas realizadas la semana pasada, firmamos el acuerdo salarial propuesto por la SPU, junto a otras Federaciones con las que compartimos el Frente Gremial Universitario. Antes de la firma solicitamos – y obtuvimos – la inclusión en el Acta de algunas de las de demandas recogidas en tales encuesta y asambleas”, informó a LA VOZ el Ing. Ricardo Mozzi, Paritario Nacional Fagdut/UTN.

“Es así que, después de mucho esfuerzo para alinear a las federaciones gremiales universitarias en la lucha salarial y agradeciendo a los colegas docentes de la comunidad tecnológica el acompañamiento en las dos semanas de paro y en la multitudinaria marcha a la Plaza de Mayo el jueves 30 de agosto pasado, con el acuerdo mayoritario de un 74% de nuestras seccionales y coincidiendo con las federaciones CONADU, FEDUN y UDA (CTERA avisó que demorará su decisión por unos días por cuestiones de organización interna), se llegó a un acuerdo en la propuesta salarial basado en los términos dados a conocer a efectos de la encuesta y asambleas”, agregó.

“Debe destacarse que conseguimos incluir en el documento firmado las siguientes precisiones surgidas de las encuestas recibidas y pedido expreso de FAGDUT”:

• Fecha de inicio de la negociación por el pasaje al básico de las sumas no bonificables.

• Fecha para analizar la situación de los docentes contratados, ad-honorem y el envío de fondos para capacitación gratuita.

• Confirmación que el tratamiento del adicional por ZONA desfavorable es parte de la incorporación de las sumas fijas al básico.

“Este logro no agota nuestra lucha, pues FAGDUT acompañará el reclamo por el presupuesto educativo 2019 y exigirá que no se sub-ejecute el de 2018. Es así que recordamos y enfatizamos que FAGDUT adhiere y apoya la marcha del 13 de septiembre hacia el Congreso Nacional en defensa del presupuesto para las Universidades Públicas y la Educación en todos sus niveles, por ello FAGDUT dará cobertura gremial a los compañeros que deseen movilizarse”, señaló.

“También es motivo de nuestro constante reclamo y movilización los fondos para el normal funcionamiento de las Universidades Nacionales”. FAGDUT ha estado y seguirá estando en la primera fila de la lucha docente universitaria, haciéndose eco del sentir y el opinar de los docentes tecnológicos, que a través de nuestra asociación, tenemos presencia directa en la mesa paritaria Nacional”, concluyó Mozzi.