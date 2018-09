La actitud solidaria como respuesta a la crisis

La crisis económica y social que sufre nuestra Nación y especialmente los sectores más humildes de la población no fue un impedimento para que niñas y niños de distintos barrios celebraran, durante los fines de semana de agosto y ya iniciado septiembre, su día. Lo pudieron hacer gracias, fundamentalmente, al espíritu solidario de sus propios vecinos, quienes con esfuerzo y dedicación hicieron lo necesario para lograr una sonrisa de los pequeños.

Hubo, sin duda, contribuciones de distintos sectores sociales y políticos. Tal es el caso de las agrupaciones Pablo Prader y Celeste y Blanca, del Partido Justicialista de Zárate, que aportaron más de 1500 bolsitas conteniendo diversas golosinas y las completaron con la entrega de leche en polvo, cacao y azúcar. Seguramente otros procedieron de similar manera, pero sin duda alguna el aporte a resaltar es el de los propios vecinos que en actitud colectiva hicieron tortas, buñuelos y otras confituras para delicia de los chicos y sus familiares.

En esta oportunidad faltaron los tradicionales juguetes para los sorteos. Las pequeñas empresas que los fabrican y que habitualmente los aportaban, en general sin cargo, esta vez no pudieron hacerlo, pese a su permanente disposición de ayudar. Las políticas económicas del gobierno nacional y el provincial, los tarifazos, el alza de impuestos y la apertura indiscriminada de importaciones las han diezmado y llevado a la mayoría a la quiebra.

El futuro del país va a estar en manos de estos niños y niñas. Si se ataca la educación pública, si los ajustes se aplican a los que menos tienen, si no se cuidan nuestras reservas naturales, sino se rinde homenaje a nuestros próceres, si se deteriora la atención de la salud, el porvenir jamás podrá ser venturoso, más allá que algún irresponsable exprese que “lo peor ya ha pasado” o una gobernadora considere que no son necesarias tantas universidades públicas, porque “los pobres no podrán acceder jamás a ellas”.