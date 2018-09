Se realizó ayer con todo éxito en Campana la Maratón de Tenaris Siderca

CAMPANA- En la prima-veral jornada de ayer domingo, tal como estaba previsto se realizó en horas de la mañana la nueva edición de la Maratón de Tenaris “Campana 2018”, competencia que contó con una cantidad récord de atletas participantes ya que otra vez se agotó el cupo de inscripción de 6.500 en total más los 300 que estaban destinados a los animadores de la 15k, con esta particularidad este año de la decimoquinta edición en forma consecutiva de esta ya tradicional prueba atlética, por lo que a las clásicas de 10k y 3k se le agregó la 15k en esta edición especial como así lo dispuso la comisión organizadora de la empresa Tenaris Siderca. Una competencia de las más importantes dentro del calendario deportivo anual de la ciudad de Campana y nuestra zona de influencia, que se fue consolidando y creciendo con el correr de los años al contar con el apoyo de la comunidad, en lo que fue una gran fiesta deportiva desde las primeras horas de la mañana. Es que de a poco fue creciendo la concentración en gran número que realizaron los atletas en la zona del Campito de Siderca cerca del lugar de largada de la competencia donde llevaron a cabo como es habitual los ejercicios supervisados de precalentamiento y la entrada en calor para llegar en óptimas condiciones a la hora de largada, en Luis Costa y Marconi frente al Colegio Dante Alighie ri. En primer término a las 9.30 horas largó la competencia para los “desafiantes” atletas que se anotaron en los 15k aniversario, llevando a cabo los primeros 5 kilómetros de recorrido dentro de la planta de Tenaris Siderca algo que sucedió por primera vez en esta tradicional carrera, un trayecto que demandó coordinar no solo las operaciones productivas de la planta sino también la circulación de la línea Mitre del ferrocarril, para luego media hora después sumarse al resto de los atletas que participaron en los 10k y también los que eligieron los 3k que fueron recreativos y no competitivos.

Así la gran cantidad de corredores fueron pasando por las principales calles y arterias de la ciudad de Campana en lo que ha sido otro día de fiesta para el deporte campanense y que le dieron el marco ideal para esta competencia que año tras año va generando cada vez más expectativa y que en esta ocasión volvió a tener un fin y carácter solidario, ya que los organizadores lograron juntar más de 7000 alimentos no perecederos que serán destinados a cuatro instituciones de nuestra zona.

Y esta decimoquinta edi-ción fue sin dudas especial, al dividirse la competencia en tres pruebas diferentes y que se realizaron en forma simultanea: la general de 10 kilómetros donde los atletas lucieron una remera de color violeta, la 15k “aniversario” (remera negra) y la no competitiva y participativa de 3 kilómetros de recorrido (remera amarilla).

Para destacar una vez más una muy buena organización por parte de la Empresa Tenaris con la colaboración de la Municipalidad de Campana y toda la logística a cargo como siempre del Club de Corredores de Palermo, contando con ba ños químicos, señalización profesional durante todo el recorrido, servicio médico y puestos de hidratación, reloj de meta y apuntadores oficiales, mientras que al finalizar la competencia se llevó a cabo la ceremonia de premiación a todos los ganadores de las distintas categorías, a cargo de los responsables de la organización y representantes de la empresa, y además tuvo lugar un gran cierre musical del evento con el recital y show cargo de la banda Agapornis.