Con un acto, reconocieron a los maestros zarateños

Ante las primeras gotas que comenzaron a caer cerca de las 8 de la mañana, toda la organización del acto oficial por el Día del Docente debió hacerse en el SUM de la Escuela 10. Pero cuando comenzaron a llegar los invitados, un fuerte sol se colaba por el ventanal entibiando las espaldas de los alumnos de tercer año, proyectando sus sombras en el piso que más tarde estaría lleno de corazones de papel multicolores. En cierta medida se trató de otro acto escolar convencional, con los discursos de rigor y la evocación de la figura de Sarmiento, aunque también fue colorido y emotivo por la actuación de los alumnos.

En principio, y como todo acto formal, se nombró a las autoridades presentes; el presidente del Concejo Deliberante, Ariel Ríos, la diputada provincial, Patricia Moyano; la legisladora bonaerense Sandra Paris, los concejales Vanesa Palermo, Ana Laura Allemann, Alberto Bugatto, Carina Zarzycki, María Elena Gallea e Irene Guehenneuf; y los consejeros escolares, Nancy Hernández, Mariana Vargas, Illeana Alitta y Damián Giorno. También participaron del acto la Jefa de Gabinete municipal, María Florencia Diez; el subsecretario de Promoción Social, Marcelo Heinz; el director general de Educación municipal, Jorge Llaguno; y de parte de las entidades educativas; el Inspector en Jefe Distrital, Alfredo Nízzoli; inspectoras areales, miembros de la Casa del Docente y la secretaria de Asuntos Docentes, Mariel González.

Cumpliendo con el protocolo se recibió a las Banderas de Ceremonia, con los abanderados de la Escuela 10 y de la Secundaria 22, entidad que comparte el edificio. De la Primaria 10 portaba el Pabellón Nacional, Federico Vico y los escoltas, Bautista Figueredo y Abril Lares. Cabe mencionar que de acuerdo a lo remarcado por los directivos, los tres alumnos tenían de promedio 10. La abanderada de la Bonaerense fue Valentina Rogantini y de escoltas Melina García y Brian García. En tanto de la Secundaria 22 el abanderado fue Facundo Silvestre y los escoltas Román López y Lucmila Giorgio. La Bandera Bonaerense fue llevada por Kalil Madueño Scarzello y como escoltas estuvieron Damaris Gómez y Melanie Pérez. Ellos estuvieron acompañados por alumnos y docentes de la Escuela SER, quienes también participaron del acto oficial. Más tarde se entonó el Himno Nacional Argentino y el tradicional Himno a Sarmiento.

Promediando la mañana las autoridades colocaron ofrendas florales en el busto al prócer ubicado en el frente del colegio y más tarde llegó uno de los momentos más emotivos cuando le entregaron el cuaderno de actuación profesional a la docente Nair Devon.

Cerrando este capítulo, el inspector en Jefe Distrital, Alfredo Nízzoli tomó juramento a las docentes que tramitaron la titularización definitiva 2017- 2018; algo novedoso en la tradición docente. A continuación, las maestras que fueron distinguidas: Miriam Bogado Medina, Ramona Miño, Adela Luque, Miriam Espinola, Roxana Boccia, Marina Quintana, Carina Martínez, Silvina Demaría, Graciela González, María Laura Saubaber, María Luján Marcos, María Eugencia Barberi y María Isabel Olenik.

“SOMOS DOCENTES PORQUE CREEMOS QUE EL FUTURO SE PUEDE CAMBIAR”

El discurso más interesante de la jornada estuvo a cargo del director de la Escuela Secundaria Nº 22, José Ojeda; “Sarmiento fue un importante intelectual de la política y la cultura de nuestro país, precursor de la enseñanza pública y gratuita. A pesar que existen controversias en la figura de Sarmiento es importante insistir en su valoración de la educación como agente de transformación del país. Sin dudas que este pensamiento contrasta con otros aspectos más polémicos y antipopulares de su accionar político”, comenzó remarcando el directivo de la secundaria que comparte edificio con la EP 10. “Pero me propongo hacer referencia a la labor docente, reconociendo a aquellos maestros que trabajan día a día. Hoy los docentes enseñan, contienen, apoyan y estimulan. Uno es profesor cuando domina un área específica del conocimiento pero uno es docente cuando está convencido de que puede modificar el futuro contribuyendo a la formación de las personas, para que construyan un mundo mejor y más justo. La verdad es que somos una especie rara, porque en un mismo día podemos ser, además de maestro, amigos, enfermeros, psicólogos, kioskeros o auxiliares. También tenemos una pisca de locura y mucha pasión por enseñar, de hecho los fines de semanas corregimos, planificamos y dejamos a veces a nuestras familias de lado para estar al día. Pero son los propios alumnos quienes nos ayudan a no bajar los brazos. Muchas veces veo a mis colegas cansados, desilusionados pero ocupados y preocupados por los alumnos que no asisten, por las calificaciones, tomando recuperatorios, recuperatorios de recuperatorios, buscando nuevo material didáctico, programando salidas educativas, incorporando nuevas estrategias, gastando dinero de su bolsillo en fotocopias y en materiales de estudio y así siguen adelante. Y esto no lo hacen para quedar bien con los directivos sino porque abrazan esta profesión con mucha pasión. Insto entonces a no bajar los brazos, sé que estamos en una lucha desigual y titánica pero no olviden que quizás seamos el último faro que brilla en el horizonte de una sociedad que cada vez está más rodeada de tinieblas, el último bastión de contención de jóvenes ante familias desmembradas y a la deriva”, concluyó el directivo.

En tanto la directora de la Primaria, Claudia Pontoriero, se refirió a la figura de Sarmiento; “educar era su única pasión, educar en las provincias, al rico y al pobre, al hombre y a la mujer. Educar, verbo liberador, puerta de entrada a los demás verbos amados por Sarmiento, democratizar, ser y progresar. Su único enemigo fue la ignorancia, la antesala de la barbarie, sinónimo de la tristeza, la frustración, el terror y la muerte. Sintió la necesidad impostergable y vital de generalizar la educación como forma de emancipar un pueblo. Hoy el docente es un agente estratégico del cambio cultural, en un sistema educativo que tiene la responsabilidad y el desafío de atender la diversidad en el aula ofreciendo respuestas orientadas a eliminar todo tipo de desigualdades. El desafío de ser docente hoy es grande pero no imposible; sólo si uno está dispuesto a amar esta profesión y a luchar por sus valores sosteniendo los parámetros de una educación inclusiva como lo proponía Sarmiento”.

Finalmente el Jefe Distrital, Alfredo Nízzoli expresó su agradecimiento a las familias de los alumnos, “ellos depositan la confianza en los docentes diariamente. A los alumnos que son el centro de todo nuestro esfuerzo. Todos sabemos que estamos pasando momentos difíciles pero pregonamos con el ejemplo, todos trabajamos para tener una educación de más calidad en el distrito. Por medio de la educación somos mejores personas y mejores ciudadanos, sigamos trabajando en equipo para ello”, concluyó el Inspector en Jefe Distrital.

LA MUSICA FUE LA PROTAGONISTA

Como corolario del acto formal, se dio paso a la música; algo que finalmente rompió con la formalidad y aportó aún más desde lo emotivo y con los alumnos como epicentro. El primer turno fue para alumnos de 1ero, 2do y 3er Año de la Secundaria, quienes cantaron “Hay una Luz”, de Alejandro Lerner. En tanto, alumnos de 6to Año repasaron mediante láminas la vida de Sarmiento y la cantante Alejandra Guilera y la alumna Julieta Tópoli entonaron “Honrar la Vida”, de Sandra Mihanovich. También alumnos de 3er. Año hicieron una coreografía y luego chicos de primaria y secundaria leyeron algunas cartas de Sarmiento con un fondo musical de guitarra, a cargo del directivo José Ojeda, y con el violín de Hernán Paoletti, quienes tocaron de fondo “What a Wonderful World”. Más tarde el propio alumno acompañado del directivo interpretaron “My Way”, canción hecha famosa en la voz de Frank Sinatra.

Por último alumnos de 1er. Año cantaron una canción “Gracias a Ti”, y como final de su participación tiraron corazones de papeles multicolores al aire. Una gran ovación recibieron los alumnos más pequeños del colegio que luego se unieron a cantar la canción que identifica a la escuela Nº 10.