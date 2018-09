Coro de Niños Amigos de la Música: sus 40 años

En la celebración de los cincuenta años del Coro Mixto, también se ha querido incluir al Coro de Niños y Jóvenes Amigos de la Música pues la primera actuación del Coro de Niños fue en el 10º Aniversario del Coro Mixto.

El Coro de Niños fue creado en Abril de 1978 por su directora la Señora Iris Cristaldo de Borda, desde entonces desplegó una intensa actividad, muchas de cuyas presentaciones fueron compartidas junto al Coro Mixto de la Asociación. El 4 de Agosto de 1979, Año Internacional de Niño, presentó en el Teatro Coliseo de Zárate un cuento musical compuesto por iris Borda, basado en una serie de canciones de María Teresa Corral, por primera vez fue transmitido en vivo desde el Teatro Coliseo por L.T.34 Radio Nuclear. La parte actoral del cuento fue realizada por el Coro Mixto, actuó un grupo infantil de danzas para recrear las canciones que eran cantadas por el Coro de Niños y acompañadas por Carlos Mozzi en guitarra, Expósito en flauta y en piano Carlos Borda. El personaje central, el Rey, fue representado por el actor, director y locutor Juan Carlos López. El encargado de la escenografía que se destacó en el fondo del escenario fue creada por el maestro de las artes plásticas Eduardo Buscaglia.

En 1980, año de la inauguración del Puente Zárate-Brazo Largo, es convocado por Argentina Televisora Color para grabar un video tape transmitido desde el ingreso al peaje del Puente por la conductora Liliana López Foressi.

Participó en innumerables Encuentros Corales en toda la provincia de Buenos Aires, Entre Ríos, Córdoba, etc. Dentro de la ciudad de Zárate cantó en Escuelas, Clínicas, Parroquias, Instituciones de Bien Público, etc.

Contando con quince años de labor ininterrumpida, de él surge el Coro de Niños y Jóvenes, y posteriormente se dividen en Coro de Niños y Coro de Jóvenes, hasta la última promoción que fue en el año 1993. Muchas generaciones de niños que luego fueron jóvenes pasaron también por el Coro Mixto.

Los entonces niños han guardado gratos recuerdos de su paso por el Coro que anidan en el corazón de cada uno de ellos. Si bien el Coro de Niños en este momento no se encuentra en actividad, festejarán junto al Coro Mixto sus 40 años y sumarán un cúmulo de recuerdos junto al Coro Mixto en su cincuentenario.

Entre los más de 200 niños que han pasado por las filas del Coro de Niños y Jóvenes, destacamos los nombres de las siguientes artistas: Valeria Boni, Analía Punturiero, Vicky Velli, Jimena Velli, Romina Luna, Clara Faina, Florencia Dávalos, etc.