El Jurado Popular absolvió al carnicero Daniel Oyarzún: “No soy un asesino, soy inocente”

Ante una sala colmada de familiares y público, el jurado compuesto por 12 ciudadanos de todo el Departamento Judicial Zárate-Campana, decidió resolver la no culpabilidad del carnicero Daniel “Billy” Oyarzún, quien se sometió al proceso de juicio por jurados, luego de ser acusado de Homicidio Simple, por la muerte de Brian González.

Tras la lectura del veredicto, Oyarzún se quebró al igual que sus familiares; en sus últimas palabras previas al veredicto, y ante la Jueza Dra. Liliana Dalsasso y el jurado, el acusado dijo: “Creo en la Justicia, no soy un asesino. Soy inocente. No lo busqué, no lo quería hacer”.

Afuera de los tribunales de Campana, aguardaron durante toda la jornada, familiares, vecinos y amigos del carnicero, quienes le manifestaron su apoyo. El jurado, interpretó que Oyarzún actuó en legítima defensa, por lo cual decidieron su absolución.