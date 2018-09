Gremios pidieron trabajo y la reactivación del plan nuclear

Desde media mañana y ante un clima amenazante de lluvia, cientos de trabajadores y entidades sociales se concentraron en el Parque Urbano de Lavalle y Pellegrini y marcharon por avenida Lavalle hacia la Rotonda, donde permanecieron en un acampe por la tarde.

Esta instancia de protesta fue votada en un plenario de la multisectorial regional, entidad creada recientemente y que agrupa a más de 40 gremios y 10 movimientos sociales. Y fue el correlato local del paro convocado por la Central de Trabajadores Argentinos (CTA) y la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) a nivel nacional.

Según los organizadores, más de 700 personas participaron del acto que contó con la presencia del secretario general de Suteba y referente de la CTA de la provincia de Buenos Aires, Roberto Baradel.

El reclamo del sector gremial y de los movimientos sociales fue claro, “basta de ajuste” y le exigieron al gobierno de Macri que cambie de rumbo. Pero concretamente el sindicalismo pidió más trabajo y la reactivación del plan nuclear, que en nuestra región funcionó durante muchos años como un dinamizador de la economía, con el sector inmobiliario y comercial directamente beneficiados por los contratados que venían a trabajar a la zona.

En tanto los movimientos sociales reclaman pan, reconocen que la situación en muchos barrios de Zárate, Campana y Baradero la gente no tiene para comer, no le alcanza el dinero para llegar a fin de mes y en su mayoría indicaron que se trata de personas “en negro”, sobrevivientes en base a “changas” y otros trabajos temporarios.

En este sentido, la Corriente Clasista y Combativa (CCC) y la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP) montaron ollas populares y compartieron un almuerzo con todos los presentes en sincronía con lo que llevó a cabo a nivel nacional el propio organismo.

También estuvo presente el Movimiento Territorial de Liberación (MTL) del barrio La Esperanza de nuestra ciudad y la Cooperativa Recicladores Uurbanos.

En tanto de parte de los gremios se movilizó la UOCRA, Smata, CTA, Suteba, SUPA Bajó Paraná, SOMU y Guincheros, entre los sindicatos más importantes por su número de afiliados.

“Se cumplieron todas las expectativas y fue una jornada muy positiva para todos, que seguimos en la lucha”, expresó el secretario general de la Uocra local, Julio González.

“Somos quienes no claudicamos en la lucha ante tanta miseria de nuestra clase obrera. Somos quienes resistimos dando la lucha con cortes de ruta, paros, asambleas, movilizaciones masivas y acampe en esta rotonda que es la rotonda de la Dignidad Obrera. El gobierno nacional ha realizado nuevos anuncios y todos, y cada uno de ellos, profundizan la crisis económica y política en la que se encuentra nuestra Patria. Macri aplica su acuerdo con el FMI, agravando la crisis económica y social; nos hunde en la miseria mientras un puñado de monopolios y grandes terratenientes ganan fortunas con la timba financiera y el saqueo de nuestras riquezas”, concluyeron en un comunicado que leyeron en la rotonda.

EL PARO DE LA CGT

La semana que viene continuarán las actividades de la multisectorial cuando vuelvan a plegarse al paro decretado por la CGT el próximo 25 aunque también la resolución de la multisectorial planteó la posibilidad de pedirle a la propia Confederación General del Trabajo que adelante el paro dada las “desesperantes” condiciones sociales que atraviesan miles de ciudadanos desempleados.