“La justicia debe ser un servicio”, dijo el ministro

Ayer por la mañana el Municipio y el Concejo Deliberante recibieron al ministro de Justicia bonaerense, Gustavo Ferrari, en el marco de visitas protocolares que comenzó el funcionario provincial informar sobre reformas en el sistema judicial.

En principio, lo recibió el intendente, Osvaldo Cáffaro, en su despacho. Allí charlaron sobre lo que luego profundizaría el funcionario en el recinto del Concejo Deliberante, la selección de magistrados, la reforma integral de la Justicia correspondiente al procedimiento laboral y al Código Procesal Penal orientado a la víctima.

Ya una vez en el recinto de sesiones del cuerpo de ediles, Ferrari explicó cada uno de los puntos de la reforma judicial que, a su entender, son los más importantes.

El primero de ellos es la selección de magistrados; “queremos instaurar una escuela judicial para que los aspirantes a jueces cursen y aprendan más herramientas. La idea es que este proceso de estudio sea previo a su concurso y obligatorio. Estimamos que para el año 2021 ya se terminarán los programas y se comenzará a aplicar. No se trata de una escuela de Derecho sino que de técnicas y habilidades para aquellos que aspiren a jueces y fiscales. Es decir, enseñar lo que hoy se aprende a través de la experiencia. Por ejemplo nadie aprende a preservar las escenas del delito; y esto es determinante hacia futuro”, expresó Ferrari.

La idea de esta “escuela de jueces y fiscales” se desarrollará en un año de materias comunes y luego otros 6 meses orientado a las aspiraciones. Contendrá dos exámenes parciales. “La idea es despolitizar al sistema judicial y que los jueces asuman sus cargos por su conocimiento y no porque lo pusieron a dedo. De este proceso saldrá una terna que luego arrojará un elegido para ocupar el cargo”, agregó Ferrari quien se mostró optimista para que su tratamiento en la Cámara de Diputados lo trate antes de fin de año.

Luego avanzó sobre el segundo punto, “tengo la sensación de que a los jueces le pedimos de todo y a los abogados nada. Lo único que se les exige a los profesionales del Derecho es una matrícula atada a un arancel. Y hoy no poseen una capacitación constante. Los invito a que comencemos a discutir si debería haber un sistema de capacitación continua de los abogados para garantizarle al ciudadano que este actor del proceso judicial también esté capacitado; ya que somos uno de los últimos países en el mundo que no tienen capacitación continua de abogados”, aseguró el funcionario provincial ante la mirada de muchos abogados que tras la charla reconocieron que se trata de un viejo debate.

CODIGO PROCEDIMIENTO PENAL ORIENTADO A LA VICTIMA

“Ya se encuentra en la legislatura un proyecto verdaderamente innovador porque modifica el centro del sistema procesal orientándolo a la víctima. El centro del proceso ya no será el victimario, cuyos derechos y las garantías del proceso no se modificará en absoluto. Sino que el centro de los procesos judiciales pasará a ser integrado por la víctima, quien será atendida, escuchada e informada. Es un cambio de paradigma y es un proyecto que entrará en tratamiento prontamente en la legislatura.

En este sentido también adelantó modificaciones en el Código Procesal Civil y Comercial para unificar normas y criterios y adecuar la normativa provincial al Código Nacional.

NUEVO CODIGO CONTRAVENCIONAL

“Una herramienta de gran utilidad para los municipios es la posibilidad de tener un código contravencional. El actual código es del año 1973 y sólo tiene dos sanciones, arresto y multa. Por lo tanto no existen las contravenciones y menos las sanciones. Para ello optaremos por el cumplimiento de penas de cumplimiento comunitario, como la realización de cursos, cortar el césped de una plaza y/o prohibir la entrada a eventos públicos. También se prevé la sanción a los padres sobre hechos producidos por sus hijos menores y que, de forma negligente, no pudieron controlar la actitud de sus hijos.

Finalmente habló de modificaciones en el Régimen Laboral, “generaremos un cambio en el procedimiento con una nueva distribución de juzgados unipersonales, ya que hoy este rubro es el más congestionado de la provincia, la justicia laboral”, remarcó Ferrari.

Actualmente los Tribunales de Juzgados están compuestos por tres jueces y lo que buscan instaurar son organismos con un juez. “Nos parece que el avanzar gradualmente a un sistema unipersonal garantizará los derechos de todos”, evaluó el ministro de Justicia.

LEY DE MAPA JUDICIAL

Hace pocos días, el gobierno de María Eugenia Vidal promulgó una ley que había sido impulsada por el Ejecutivo bonaerense y que fue aprobada por ambas cámaras, la Ley de Mapa Judicial. Se trata de la conformación de una comisión que, con datos online, podrá sugerir traslados y cambios en las distintas jurisdicciones.

Esta ley es uno de los pilares de la reforma judicial planificada por el gobierno bonaerense; “permitirá que todas estas reformas se hagan sobre una base de datos. Hoy sabemos cuánto tarda un proceso judicial en cada uno de los departamentos y la verdad es inexplicable que una adopción tarde en un departamento judicial 1400 días y en otro la mitad. Por qué, y esta es una de las preguntas que comenzamos a hacerles a los propios departamentos. También nos sirve para reordenar el sistema y los recursos, en un departamento judicial tramitan 70 causas al año con 12 empleados. Y otros tramitan 1800 causas al año con 20 empleados. Esta situación está pidiendo que hagamos algo y lo vamos a hacer con estas nuevas herramientas y la reforma impulsada por la gobernadora”, exclamó Ferrari.

Finalmente confirmó que las comisiones que trabajarán en esta ley de mapa judicial participará la corte, la procuración, diputados y senadores provinciales, colegio de abogados, magistrados, ministerio de justicia y economía.

“La justicia debe dejar de ser una herramienta política para transformarse en un servicio y que fundamentalmente está a disposición de los más necesitados”, remató su charla el ministro de Justicia bonaerense, quien luego se dirigió al nuevo edificio del Juzgado de Familia, ubicado en calle Mitre N° 755.