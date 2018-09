Corridas y un detenido luego de la presentación de “Baby” Etchecopar

En la noche del pasado viernes, en medio de un clima de tensión por la presentación del periodista Ángel “Baby” Etchecopar en el Teatro Coliseo, el personal policial arremetió contra un grupo de manifestantes en pleno centro.

Durante la presentación de Etchecopar, así como en los momentos previos, se pudo percibir en el lugar un tenso clima entre los efectivos policiales y el grupo de personas que acudió al lugar a repudiar el show. Este medio, fue testigo de algunos efectivos policiales que apuntaban sus teléfonos celulares hacia las personas que se habían apostado en la vereda de enfrente, simulando o no, realizar filmaciones y tomar fotografías. Del mismo modo, se pudo ver un móvil policial que cruzó por delante de la manifestación, exhibiendo al grupo de personas un cartel donde se leía escrito “Baby” y un corazón, lo que fue interpretado por los presentes como una provocación. Al ingreso, el periodista fue alcanzado por los huevos que arrojaron los manifestantes, y según pudo saber este medio, realizó un llamado a la Ministra de seguridad Patricia Bullrich, pidiendo la presencia de Gendarmería en el lugar.

Según revelaron fuentes consultadas, sobre el cierre de la noche, cuando se producía la desconcentración del reclamo, uno de las personas que se encontraba en el repudio al periodista arrojó una piedra hacia los efectivos. Allí, un número de agentes dio inicio a la faena.

Ante la arremetida de los uniformados, un grupo de jóvenes corrió por calle Independencia hacia Justa Lima, y luego sentido a Mitre, mientras que la persona que había arrojado el proyectil, hizo lo mismo pero sentido a Rivadavia, hasta doblar en Ituzaingó hacia Alem.

“Corrimos detrás de la Policía para que no se le vaya la mano”, reveló uno de los manifestantes que presenció el procedimiento. Cuando los agentes dieron alcance al sujeto, se produjeron los desmanes: “Le pegaban patadas y trompadas. Empezó un forcejeo, y un efectivo masculino le pegó trompadas a una chica, que fue al hospital para demostrar esto ante la fiscalía”, refirió un testigo.

En ese lugar, se tomaron registros fílmicos que fueron rápidamente viralizados a través de las redes sociales, donde se puede ver a los miembros de la Policía Bonaerense, mientras un grupo de jóvenes les exigían que dejen de golpear a las mujeres. Del mismo modo, fuentes que prefirieron no revelar su identidad, refirieron que uno de los efectivos arrojó una piedra hacia los manifestantes, tratando de disuadirlos, cuyo proyectil impactó sobre un automóvil estacionado.

Como resultado, una persona resultó detenida y con varios golpes (presuntamente, la que arrojó la piedra), y al menos dos mujeres recibieron lesiones, también por los golpes propinados por los agentes.