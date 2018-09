El diferencial de Chevallier aumentó a $ 106,20

El ánimo de los usuarios no fue el mejor ayer en la terminal cuando en el regreso a la rutina se dieron cuenta de los nuevos aumentos autorizados por el gobierno de Macri para el transporte público de pasajeros.

Al igual que el 15 de agosto pasado, todas las tarifas del transporte aumentaron y volverán a aumentar el próximo 15 de octubre.

Se trata del quinto aumento en el año ya que el transporte aumento en febrero, abril, junio, agosto y ahora en septiembre. Un año muy sufrido para el bolsillo de los usuarios en virtud de que el acumulado ronda el 140%.

Además de esta nueva suba, que no se condice con las paritarias salariales que cerraron en muchos casos en el 15% o el 20%; se espera que haya otro aumento más en octubre.

EL BOLETO MINIMO A $15,50

La Cooperativa 3 de Julio confirmó que el boleto mínimo a nivel local cuesta 15,50 mientras que en Capital Federal es de $11, lo cual sigue mostrando una disparidad importante entre el Interior provincial y Ciudad de Buenos Aires.

También aumentó en este orden el boleto mínimo de la empresa Motsa, de la línea 228, que escaló a $15,50, al mismo precio que el servicio local, desde Zárate hasta el arco de Campana.

Este mismo valor deberán abonar todos los usuarios que tomen el micro de la línea 228 para circular a nivel local y hasta el Parque Industrial, por colectora de Ruta 9. En tanto a Lima pasó a costar $19.

Para completar el cuadro tarifario de la línea 228, el boleto a Luján pasó a costar $41,20 y a Campana, por el Centro de la vecina localidad, $18,50.

Por otra parte, la línea 204 hasta Ariel del Plata cuesta $15,50 y hasta Escobar $25,60.

VIAJAR A CAPITAL CADA VEZ MAS CARO

Por su parte la empresa La Nueva Metropol confirmó que el servicio común pasó de $54,45 a $59,40 a Capital Federal, $95,30 y el Diferencial de $97,20 aumentó a $106,20.

También los servicios interurbanos a la localidad de San Pedro se elevaron a $106, a Baradero $90 y a San Nicolás $190.

QUE PASA CON EL TREN

En el caso del tren, empleados de TBA admitieron que de los últimos cuatro aumentos registrados en el servicio ferroviario, que rondan un promedio del 118%, ninguno se aplicó a nivel local en la línea Mitre. Y nadie sabe por qué. Tal como se publicó anteriormente, se trata de una descoordinación aprovechada por los propios usuarios.

El sábado a las cero horas, el sistema SUBE se actualizó automáticamente pero no hubo modificaciones en el cuadro tarifario.

En el caso del tren a Ballester, que hoy posee nada más que siete frecuencias diarias a Capital, sigue costando $9, cuando debería costar $12,50.