“El Hospital Municipal y el sistema de atención primaria están preparados para la atención de las consultas”

Ante los casos registrados de angina bacteriana en el país, desde la Secretaría de Salud de la Municipalidad de Zárate a cargo de Roxana Nuñez consideraron que “es muy importante conocer de qué se trata, cuáles son sus síntomas y cómo prevenirla”.

En primer lugar, la angina bacteriana es una infección de la garganta producida por una bacteria y la más común es la por Streptococcus pyogenes de grupo A (angina pultácea).

La infección por esta bacteria produce infecciones simples en la mayoría de los casos y se tratan con antibióticos tipo penicilinas. En situaciones poco frecuentes esta bacteria es causa de infecciones más serias.

Los síntomas comunes de este tipo de angina son: dolor de garganta intenso y dificultad para tragar, fiebre y erupciones en la piel.

“El Hospital Intermedio Municipal René Favaloro y el sistema de atención primaria están preparados para la atención de las consultas, que han crecido en la última semana”, señalaron.

“Aunque también se aclara que se debe consultar al médico sólo ante la presencia de los síntomas mencionados. Y frente a las erupciones en la piel la consulta debe ser inmediata, ya que esto podría significar el desarrollo de complicaciones”, agregaron.

Con poca frecuencia y en ocasiones muy raras, la angina bacteriana puede producir complicaciones. Esto se llama síndrome de shock tóxico (liberación de toxinas que va afectando a varios órganos) y puede llevar a cuadros graves si no se tratan con prontitud.

El contagio se produce de persona a persona, por lo que para prevenir estas infecciones se debe lavarse las manos, evitar el contacto con la saliva de personas que estén infectadas, cubrir la boca al toser o estornudar con el ángulo interno del brazo y ventilar los ambientes.

LA SITUACION EN CAMPANA

Desde la Secretaría de Salud del Municipio de Campana señalaron que no hay alerta sanitaria y pidieron tranquilidad a los vecinos. En la vecina ciudad se confirmaron algunos casos leves pero no hubo muertes.

El Dr. Ernesto Meiraldi, responsable del área de salud, señaló que en esta época del año es común y esperable que haya streptococo pero no invasivos como está sucediendo actualmente. No obstante, insistió en que no hay epidemia ni brote y sugirió “estar atentos y, en el caso de los niños, consultar a un profesional médico ante la aparición de cuadros respiratorios que presenten temperatura elevada, dolor de garganta, ganglios inflamados o bien infecciones en la piel”.

Por su parte, la directora de Salud Comunitaria, Eleonora Penovi, dijo que “Como en los últimos dos años no hubo enfermos graves por gripe, la población estuvo menos alerta a las campañas de vacunación, sobre todo los grupos de riesgo. Esto derivó en que en 2018 hayan sido aplicadas menos dosis porque la población no concurrió voluntariamente”, señaló.