Organizaciones repudiaron el accionar de la policía tras el show de “Baby” Etchecopar

En la tarde de ayer, referentes de distintas organizaciones brindaron una conferencia en la sede del gremio de Suteba, en la que se refirieron a los hechos ocurridos en la noche del pasado viernes.

“En virtud de los hechos acontecidos el día viernes 14 de septiembre, los organismos de derechos humanos, organizaciones sociales, gremios y partidos políticos nos reunimos para manifestar nuestro repudio al accionar de las fuerzas policiales, quienes han ejercido violencia y abuso de autoridad contra los manifestantes que repudiaban frente al Teatro Coliseo de Zárate”, expresaba el comunicado leído por Joel Rodríguez, referente de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH).

“Además de la violencia física, previamente desplegaron un operativo con un número exagerado de efectivos, manteniendo una actitud de hostigamiento y provocación para con los manifestantes”, rezaba el texto, donde también se hacía alusión a que los efectivos policiales, “tomaron registros fílmicos y fotográficos a las personas que protestaban contra la presencia de “Baby” Etchecopar”.

“Hubo persecución por varias cuadras, hasta alcanzar a los jóvenes en calle Ituzaingó, momento en que dieron una brutal golpiza contra el grupo de jóvenes, siendo finalmente detenido uno de ellos, donde efectivos masculinos golpearon a hombres y mujeres”, relataba el comunicado elaborado de manera conjunta. “Queremos informar que la víctima presenta golpes en el rostro, daños que podrían tener serias secuelas, sumado al fuerte daño psicológico por medio de un amedrentamiento sistemático por parte de los efectivos que buscaban de ese modo, dejar un mensaje muy claro: El de la no organización, el de la no agrupación, el de tener la voluntad doblegada, el mensaje de que los ciudadanos no podemos manifestarnos ante el disenso”, agregaron.

En la misma sintonía, el texto continuó: “Queremos poner de manifiesto la recalcitrante manera en que los efectivos intentaban evitar el contacto con el afectado, por medio de artilugios y maniobras que lindaban con la ilegalidad y que coartaban las garantías constitucionales, y también instrumentos internacionales reglamentados por nuestra constitución nacional”.

El documento de repudio, contó con la adhesión y acompañamiento de organismos de Derechos Humanos; la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de Zárate; Memoria Verdad y Justicia; H.I.J.O.S Zárate; Federación de Centros de Estudiantes de Zárate; Formar Zárate; Diverfem Zarate; Moas Diversidad; Biblioteca José Ingenieros; Biblioteca Reynaldo del Piano; Suteba; Luz y Fuerza del Paraná; Movimiento Nacional Alfonsinista; Los Irrompibles; Juventud Nuevo Zárate; Partido Justicialista; Patria Grande; Juventud La Cámpora; Corriente Federal; De Igual a Igual; La Patria es el Otro; Partido Solidario; La Néstor Kirchner; Movimiento Octubre; Movimiento Evita; Concejal Rodrigo García Otero; el Partido Comunista, y la Coordinadora Ácrata Antifascista y Antipatriarcal de la Zona Norte.

Si bien en su gran mayoría los manifestantes eran mayores de edad, durante la conferencia de prensa se hizo referencia a la actitud del diputado provincial Matías Ranzini -que tomó postura a favor de Etchecopar y cuestionó el repudio-, quien publicó en sus redes sociales fotografías donde aparecen menores de edad, lo cual se encuentra prohibido por el Artículo 22 de la Ley de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes. “El diputado Matías Ranzini subió una foto repudiándonos y diciendo que Baby no se podía expresar. Todos se pueden expresar, pero cuando es incitando a la violencia, no. Ranzini subió fotos nuestras, de nuestras caras, habiendo menores. Queremos remarcar eso, que es repudiable, porque nunca recibimos ni un llamado para preguntarnos si estábamos bien. Queremos que se sepa lo que pasó, porque está muy tergiversado todo; fuimos a la fiscalía de Campana a realizar la denuncia, ya intervino la Defensoría del Pueblo de Zárate, Correpi, la Comisión Provincial por la Memoria”, resaltaron.

Por su parte, la dirigente de Suteba, Tania Caputo, expresó: “Marcamos el repudio a estos hechos, acá lo que se cuestiona no es la gente que va a ver a Etchecopar, lo que repudiamos es que claramente ha habido violencia institucional, que evidentemente la policía ha vuelto a tener prácticas que violan los derechos humanos, la libertad de expresión y que utilizan como los grupos de tareas la provocación y la justificación de la represión. En Zárate, que sepan los organismos de supuesta seguridad, que hay organizaciones que no vamos a permitir que este tipo de cuestiones vuelvan a pasar”.

Del mismo modo, Lidia “China” Biscarte, sobreviviente de la última dictadura militar, refirió: “Hay algo que no se dice, y es que él desde adentro del teatro, estaba agitando llamándonos montoneros. Fuimos a acompañar a los chicos, y esperaron a que se fueran todos para agarrarlos y hacerles lo que les hicieron”.

“Baby” Etchechopar realizó un descargó en su programa radial

Durante el editorial que el periodista “Baby” Etchecopar realizó en su programa radial, refirió: “Me presenté en Zárate, eran 30 menores. Mandan a los menores igual que a robar. Lo triste no es que hagan un escrache en las puertas del teatro, y que hayan lastimado a dos policías. Lo triste es que la policia nos decía ‘no podemos tocarlos’”. Del mismo modo, refiriéndose a la gobernadora Maria Eugenia Vidal, lanzó: “Siempre la defendí, pero usted no sabe gobernar. Tiene un excelente ministro, Ritondo, al que usted no le da toda la libertad para actuar. Si 30 menores lastiman policías, tienen que ir presos. Pero parece ser que no tiene el coraje cívico de decirle a la policía que actúe”.