Piden mejoras en el tren Mitre tras el aumento tarifario

En octubre del año pasado el gobierno nacional terminó una obra iniciada durante el kirchnerismo, la electrificación del tren Roca de forma completa desde Constitución y hasta la ciudad de La Plata.

Esto mejoró las frecuencias horarias, reforzó la seguridad en las vías, renovó las estaciones y, finalmente, logró un aumento considerable de la cantidad de usuarios que lo utilizan al tratarse del servicio de transporte más barato de todos.

A nivel local los aumentos continuos e “insostenibles” para los usuarios en el transporte público y el monopolio que mantiene Chevallier; llevó a los concejales de Nuevo Zárate a analizar con interés este antecedente en el sur del Conurbano y pedir, finalmente, la electrificación de las vías del ramal Mitre como una alternativa que mejoraría el servicio y que se transformaría en una alternativa real y más económica para los usuarios.

Si bien el Ministerio de Transporte de la Nación anunció que el interés estará puesto en el tren de cargas, principalmente el Belgrano Cargas; los concejales locales reclamarán al gobierno nacional la electrificación del ramal Mitre hasta Rosario, dado que luego de La Plata es la otra ciudad importante hacia el norte, y que además mantiene un servicio ferroviario directo en la actualidad desde Retiro.

Tal decisión surgió tras las reuniones con representantes de la empresa Chevallier, quienes prometieron aumentar las frecuencias desde el lunes pasado y así cumplir con los reclamos de usuarios.

“En realidad lo que vamos a pedir, en primera instancia, es que continúen con las obras paradas de las vías. No sabemos en qué quedó el proceso de reconversión de las vías que anunciaron hasta Rosario con el recambio de durmientes. Además, pediremos la electrificación a Rosario porque creemos que el tren debe ser una opción verdadera para los usuarios pese a que sabemos que la ideología y las políticas de este gobierno pasan por otro lado”; consideró el concejal de Nuevo Zárate, Rodrigo García Otero.

Red Expresa Regional

El gobierno nacional asumió con la promesa de crear el proyecto RER (Red Expresa Regional). El pasado 24 de julio se abrieron los sobres de una licitación internacional para electrificar el ramal San Martín con una inversión de 500 millones de dólares pero las corridas cambiaras últimas provocaron la postergación del proyecto que anunciaba la electrificación y la remodelación completa de toda esta línea del oeste del Conurbano.

No obstante, el actual contexto deja poco margen para que su construcción se encare en el corto plazo y muchos especialistas ya dan por muerta a la iniciativa.

Este era el único proyecto, dentro del RER, que el gobierno sacaba a licitación pero que finalmente fue postergado.

EL TREN A ROSARIO

En el primer semestre de 2018 los viajes del tren Rosario-Buenos Aires vendieron 24.400 pasajes más que el mismo período de 2016. La cifra representa un incremento del 67%, pasando de 36.300 a 60.700 pasajeros transportados. Así lo informó Trenes Argentinos Operaciones, que destacó que el servicio a Rosario se presta “con formaciones cero kilómetro con aire acondicionado, asientos amplios, coche comedor con 48 plazas, baños adaptados con movilidad reducida y una biblioteca sobre rieles con más de mil libros para leer durante el viaje”.

Desde enero que tuvo mejoras en el tiempo de viaje donde se redujo una hora; o sea de siete horas 42 minutos a seis horas 42 minutos.

Según informaron desde Trenes Argentinos Operaciones, la baja en los tiempos de viaje se debió a que reemplazaron 45 mil durmientes de hormigón que estaban partidos en el tramo comprendido entre Campana y Rosario, unos 220 kilómetros.

La razón por la cual se rompieron, informaron, fue porque se habían colocado en menos del tiempo que debían esperar para que pudieran ser utilizados; o sea que los durmientes tienen un período de estacionamiento y fraguado del hormigón que no se respetó, expresó el organismo en un comunicado.

Para todo el tramo, el recambio de estas piezas de las vías demandó una inversión de 3.900 millones de pesos y la obra fue realizada por la Administración de Infraestructuras Ferroviarias (Adif).

No obstante, y tal como lo expresaron los concejales de Nuevo Zárate, no hubo información al respecto de la finalización de estos trabajos y el obrador detrás de la estación local sigue estando con el acopio correspondiente de materiales.

Según anticiparon desde Trenes Argentinos, para bajar aún más los tiempos de viaje deberán abocarse a trabajar sobre alcantarillas y puentes.

Costos del servicio

Hay un servicio diario que sale de Retiro a las 16:40, pasa por Campana a las 18:49; por Zárate a las 19:05; San Pedro a las 20:33; Ramallo 21:27; San Nicolás 22:04; Rosario Sur 23:27 y finalmente Rosario Norte, 00:07 horas.

Y a la 01:03 emprende la vuelta a Retiro, pasando por Zárate a las 06:08 y llegando a Retiro a las 08:30 horas.

Cabe señalar que este servicio es algo “fuera de lo común” ya que no utiliza el Sistema SUBE, los boletos no se compran mediante la tarjeta como el resto de los servicios ferroviarios de la zona metropolitana.

En este caso, los pasajes se sacan con tarjeta de débito, crédito o efectivo arriba del coche. Por ello los precios no se actualizaron conforme a los cinco aumentos acumulados en el año para el transporte público.

Por ejemplo, de Retiro a Zárate, cuesta $65. De Zárate a San Nicolás $100 y de Zárate a Rosario Norte $150. En “Sector Primera”. Luego está el “Sector Pullman” más caro, de Retiro a Zárate $80; de Zárate a San Nicolás $120 y de Zárate a Rosario Norte $180.

En tanto los jubilados tienen un descuento del 40%, los menores de 12 años pagan la mitad del pasaje y los menores de 3 que no ocupen asiento viajan gratis.

Además, en las compras a través de la página web las tarifas tienen un descuento adicional del 30 por ciento.

Línea de atención gratuita: 0800-222-8736. Venta online: www.trenesargentinos.gob.ar