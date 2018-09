Se presenta el libro sobre la historia del Colegio Nacional

Como parte de los festejos por el 75 aniversario de la creación del ex Colegio Nacional, hoy Unidad Académica Dr. José M. Guerci, mañana jueves a las 19 horas en la institución citada ubicada en Teodoro Fels 880 se presentará el libro “Los que por suerte tienen de estudiantes. La singular historia del Colegio Nacional de Zárate”, escrita por el Lic. Sergio D. Robles, ex alumno y docente del establecimiento educativo.

“Recuperar la historia del Colegio no es sólo bucear en su pasado institucional sino que es esencialmente encontrarse con un devenir histórico complejo, a veces contradictorio, surcado por tiempos de clientelismo político, autoritarismos, censuras, silencios, y, a la vez, de expansión educativa, de formación ciudadana y académica, de bulliciosa participación estudiantil”, dice el autor en las palabras introductorias.

Por su parte, la Lic. Laura Gil escribió en el prólogo: “En este trabajo, Sergio Robles establece entrevistas con ex alumnos y ex docentes, recopila fotos, hurguetea en documentos polvorientos. Tiene presente los períodos históricos que atravesaron a la Escuela. Relaciona estos datos con la participación de políticos de la época y de los actores institucionales que formaron parte de los cimientos del Colegio”.

Desde su creación el país sufrió cambios sociales, económicos, educativos y políticos. En ese devenir, el “Nacional” tuvo momentos de tristeza, pérdidas irreparables y proscripciones en los oscuros tiempos de la Dictadura, esas pérdidas dejaron huellas en todos los que formaron parte del colegio durante esa época. La lectura de este libro, expresa la prologuista, nos integra a todos y es un regalo para los que fuimos y para los que son parte de “nuestro querido colegio”.