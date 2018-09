El Municipio realizará la obra de unificación del tendido de alta tensión con fondos propios

A comienzos de semana, el Intendente Osvaldo Cáffaro y su equipo de gobierno, mantuvieron una reunión en el Centro Integrador Comunitario (CIC) con los vecinos del barrio 6 de Agosto 2 para confirmarles que el Municipio realizará la obra de unificación del tendido de alta tensión con fondos propios.

Durante el encuentro, el Jefe Comunal aprovechó para felicitarlos por haber conformado una Asociación Civil que trabajará junto al Municipio en éste y otros proyectos. Desde hace diez días la entidad barrial ya cuenta con el reconocimiento municipal, para que pueda participar de forma activa en los diferentes programas municipales.

“Esta organización barrial le dará voz a quienes hasta ahora no la tuvieron. Para nosotros es muy importante que estén organizados porque así es mucho más fácil resolver los problemas colectivos”, afirmó el Intendente.

Allí, también estuvieron presentes el Secretario de Gobierno Pablo Giménez, el Subsecretario de Hábitat Jorge Longo, la Jefa de Gabinete Florencia Diez, el asesor letrado Horacio Henricot y concejales de Nuevo Zárate; al respecto, Cáffaro señaló en primer lugar que se encuentran acopiados los materiales para la realización de la obra, cuyo valor histórico al año 2014 es de 18 millones de pesos y destacó que “que son para esa obra porque no hay otra obra igual”. En la misma sintonía, agregó que el gobierno municipal decidió llevar a cabo la obra con fondos propios: “Será una gran inversión, el compromiso es con ustedes”. Por otra parte, añadió que en el barrio se construirá el cordón cuneta.

Por otra parte, el Intendente se refirió a la aprobación del Concejo Deliberante, de la Ordenanza que autoriza la realización de la obra con fondos municipales. “El compromiso es empezar la obra y terminarla en 18 meses”, manifestó a los vecinos, y agregó: “Asumimos este compromiso ante el Concejo Deliberante, ante la Justicia y principalmente ante ustedes que merecen vivir mejor. No podemos parar, tenemos que darle para adelante, ustedes con la fuerza que han tenido todos estos años, la entereza, la solidaridad y por sobre todas las cosas la humildad y la dignidad de tener y cuidar algo propio voy a seguir acompañando este proceso”. Según refirieron desde la Municipalidad, los vecinos se mostraron satisfechos tras escuchar al Intendente, y por haber podido despejar sus dudas.