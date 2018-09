Intendentes se reunieron y ratificaron su rechazo a la eliminación del Fondo Sojero

En la jornada de ayer, la intendenta de La Matanza, Verónica Magario, encabezó una conferencia de prensa de la participaron varios jefes comunales de la Federación Argentina de Municipios –incluyendo al de Zárate, Osvaldo Cáffaro- y diputados nacionales de la bancada del Frente Para la Victoria, en repudio al levantamiento de la sesión en la que se buscaba derogar el decreto presidencial que elimina el Fondo Sojero.

Tal como publicó este medio en la edición de ayer, el Gobierno Nacional acordó con los gobernadores y con los miembros del bloque Argentina Federal, destinar $4.125 millones de pesos –en el marco de la creación del Programa de Asistencia Financiera a Provincias y Municipios- a repartirse entre las provincias que adhirieron al Pacto Fiscal, lo cual sería entregado en cuatro cuotas hasta fin de año, buscando compensar las pérdidas por la quita del Fondo Sojero, y de esta manera, descomprimir el debate en el Congreso Nacional, en las vísperas del tratamiento del Presupuesto.

En la conferencia, también estuvo presente el jefe del bloque FPV, Agustín Rossi, quien expresó su rechazo a la compensación del Gobierno, y anunció que desde la bancada continuarán intentando derogar el DNU que suprime el Fondo Federal Solidario. “Es un objetivo parlamentario que seguimos llevando adelante, vamos a hacer todo lo posible para que la eliminación del Fondo Sojero no se consolide”, aseveró.

“Este acuerdo que hacen algunos bloques parlamentarios y gobernadores con el presidente Macri para que todo quede en un giro de $4.125 millones, en realidad nos hace perder $16.000 millones. No es ningún gesto por parte del Gobierno, sino un auténtico despojo. Este decreto tiene por objetivo frenar el rechazo parlamentario al DNU que derogó la coparticipación del Fondo Federal Solidario, justo en momentos en los que la recaudación de este impuesto aumenta sensiblemente debido a la devaluación del 122% a lo largo del 2018, a la suspensión del cronograma de rebaja de los derechos de exportación y a la implementación de un régimen amplio de retenciones a todos los bienes y servicios exportables”, manifestó Magario.

Allí, también surgió un intenso malestar con los legisladores de Argentina Federal, dado que pidieron bajar la sesión antes que el decreto sea oficializado, a la vez que anunciaron que continuarán presionando por la restitución del Fondo Sojero.

Además de Osvaldo Cáffaro, entre los intendentes bonaerenses estuvieron Leonardo Nardini (Malvinas Argentinas), Alberto Descalzo (Ituzaingó), Alfredo Fisher (Laprida), Francisco Echarren (Castelli), Marcelo Santillán (Chaves), Ariel Sujarchuk (Escobar) y Mario Secco (Ensenada).

QUE DIJO CAFFARO

Por su parte, el intendente Cáffaro se refirió al tema, donde señaló: “El Fondo Sojero garantizaba ingresos a todos los municipios de la Nación de manera equitativa y justa. Estamos defendiendo la autonomía municipal y el desarrollo local de cada lugar de nuestro país. Esto atenta a la gobernabilidad de los municipios. Es un desequilibrio fiscal muy difícil de afrontar con nuestro presupuesto anual. Son decisiones que se toman apresuradamente, de un día para otro. Nos dejan sin posibilidad de proyectar y decidir adecuadamente sobre las finanzas. Por eso me opongo a la quita del Fondo Sojero”.

En la misma sintonía, el Jefe Comunal indicó que el ingreso de dinero al municipio mediante el Fondo Federal Solidario, tenía como destino pequeñas obras de salud y educación, a la vez que generaba puestos de trabajo: “Afecta la calidad de vida de todos. Acá está perdiendo la gente, no sólo el Municipio. Es lamentable que el Fondo Sojero se siga cobrando pero no se distribuya en las Provincias y en los Municipios. Proponen una compensación, la misma no resuelve el desequilibrio fiscal. Un DNU no puede estar por encima de una ley. El Gobierno Nacional había dicho que iba a cuidar la Democracia y las Instituciones, pero con estas medidas, lo que está haciendo es profundizar la crisis”.