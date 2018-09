La CEZ aún no confirmó cómo aplicará la suba

El gobierno de la provincia de Buenos Aires autorizó un nuevo tarifazo en las boletas de luz a partir del próximo lunes, confirmando un nuevo aumento cercano al 24%. Esta nueva suba se verá reflejada en las facturas de luz del mes de noviembre.

Si bien los detalles del nuevo cuadro tarifario aún no fueron publicados en el Boletín Oficial, se aguarda que antes del fin de semana se haga efectiva la publicación para que el lunes las cuatro grandes prestadoras provinciales, Edelap, Eden, Edea, Edes, y las más de 200 cooperativas del Interior provincial finalmente lo comiencen a aplicar.

Estas subas, según se defendieron desde el gobierno de Vidal, se explican por la suba del 36,1% del costo mayorista dispuesto por Nación, y del 16% en el valor de distribución, fijado por la Provincia en función del incremento de los costos operativos, actualizados por inflación.

Por otro lado, y frente a la crisis que atraviesa la actividad productiva, el Gobierno resolvió reducir el porcentaje percibido por el “Fondo de Compensaciones”, un mecanismo solidario para amortiguar los costos de distribución en las zonas más alejadas o con menor cantidad de usuarios.

SIN INFORMACION OFICIAL DE LA CEZ

Desde el año pasado que la Cooperativa Eléctrica de Zárate (CEZ) subsidia a los usuarios que consumen hasta 500 kW; quienes representan el 90% de su cartera y más 44 mil titulares de medidor.

La idea del consejo de administración es que este universo de usuarios reciba el beneficio de que sus facturas las puedan pagar en cuotas. En realidad se puede lograr este tipo de “financiamiento” de los sucesivos aumentos en virtud de los grandes usuarios de Cooperativa Eléctrica, o sea las grandes empresas que compran la energía a la CEZ. Teniendo este respaldo financiero es que la cooperativa puede subsidiar los usuarios residenciales. En realidad lo que hacía la distribuidora, en definitiva, era absorber parte del aumento y otorgar una facturación con subas escalonadas para que no sea tan alto el impacto al bolsillo de sus asociados.

Las últimas subas aplicadas en abril también contemplaban el subsidio al sector comercial que pagó en tres cuotas los aumentos autorizados por el gobierno nacional y provincial.Desde la semana pasada que el consejo de administración se encuentra abocado al tema y que ni bien se tengan informaciones oficiales sobre la ejecución de estos nuevos aumentos, se hará público el proceder de la distribuidora local.

CAMPAÑA DE LIBRES DEL SUR

En la mañana de ayer, militantes del movimiento Libres del Sur realizaron una colecta de firmas en Plaza Mitre y el radio céntrico para solicitar que las tarifas eléctricas se retrotraigan a diciembre del 2015.

Entre otros de los pedidos incluidos dentro de la solicitud, que contó con varias adhesiones, se incluyó que se amplíen las condiciones para a la tarifa social para jubilados, pensionados, discapacitados, desocupados y sub-ocupados. Asimismo, pidieron que se establezca una tarifa especial de emergencia para pequeños comercios e industrias, “para paliar la difícil situación que atraviesa el sector”.

“Están cerrando muchísimos comercios porque no pueden solventar estos impuestos; somos un poco la voz cantante, la gente tiene miedo de salir a la calle a reclamar, tiene miedo de a la represión, a los golpes. Hemos decidido ser esa voz, para que se empiece a escuchar un poco más”, sintetizó Zulma De Angelis, referente de Libres del Sur.

Según comentó, hubo una gran aceptación de los vecinos que acompañaron con su firma el petitorio: “La respuesta de la gente es excelente, nos contaban sus dolores. Nos encontramos con un jubilado que está pagando 6 mil pesos de luz, lo que es imposible con una jubilación mínima, y no contemos aquellos que tienen que alquilar o comprar algún medicamento. Esto lo tenemos que empezar a ver, por eso apelamos a la sensibilidad social”.

El documento, fue entregado en las oficinas de la Cooperativa Eléctrica de Zárate, en Bolivar y Andrade, y fue recibido por un representante de área de legales.

Más tarde, los militantes se trasladaron al Concejo Deliberante, donde hicieron entrega de un proyecto para que se declare de interés legislativo la campaña #QueVuelvaElTren.

“Nosotros formamos parte de una comisión nacional de vías, y estamos buscando que se instale en la agenda política el tema del tren y que vuelva a aquellos pueblos fantasmas, que vivían de esto. Sabemos que hay tramos que están deteriorados, desmantelados, pero tenemos que trabajar este tema que es muy importante”, expresó De Angelis y agregó: “Invito a la población que tenga fotos del tren, que nos manden por mensaje y nosotros las imprimimos. Queremos organizar una muestra fotográfica con lo que fue la historia local del tren. Lo pueden mandar al correo electrónico Zad@arnet.com.ar o via Whatsapp al 3487-632291”.