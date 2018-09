“La esperanza y la vocación de atender las infancias creó el Ceat”

El Centro de Atención Temprana del Desarrollo Infantil “Dr. José B.Sciarrettta” conmemoró sus 25 años en el Hospital.

“Agradecemos a todas las autoridades que estuvieron presentes, a la subdirectora de la Modalidad de Educación Especial, Marcela Pérez; y las asesoras técnicas, Liliana De Luca y Laura Malti, a la diputada provincial, Sandra Paris; el Inspector en Jefe Distrital, Alfredo Nizoli; la directora del hospital, Laura Gasque; representantes de la Región Sanitaria V; a la secretaría de Salud; al doctor Carlos Bacchocchi; a los concejales; a la presidente del Consejo Escolar, Nancy Hernández, ex docentes, a los queridos miembros de la asociación cooperadora; al Rotary Club; al Club de Leones; a la Cooperativa Eléctrica; a la Casa de Abrigo; al cuerpo de inspectores, gremios, Escuelas de Educación Especial 501, 502 y 503, jardines maternales, equipo de inicio, familias y al público en general que siempre nos acompaña”, comentó la directora del establecimiento, Nancy Barreto.

“Este cumpleaños fue la excusa para reencontrarnos con ex trabajadoras de la institución, ex autoridades de Salud, de la municipalidad y de la propia institución educativa. Siempre decimos que la esperanza y la vocación de atender las infancias creó el Ceat; estas circunstancias provocaron que un grupo de personas y entidades emprendieran esta búsqueda, de la cual celebramos 25 años”, agregó Barreto.

También la directora del establecimiento destacó a los abanderados que tuvo la entidad en el acto oficial; el abanderado del Pabellón Nacional fue Thiago Arregui; y sus escoltas, Victoria Delgado y Brunella Andino. En tanto la Bandera Bonaerense fue llevada por Elías Contreras y sus escoltas fueron Martina Palacios y Juan Ignacio Giménez Valdéz.

“Espero que este proyecto siga creciendo y se multiplique. Porque si queremos un mundo mejor y con posibilidades de conciencia inclusiva debemos fortalecer la mirada en los niños, su entorno y necesidades. Esta es la convicción que tenemos en estos 25 años de labor cumplida”, concluyó Nancy Barreto.

También en la ceremonia en el hospital se entregaron reconocimientos a la familia Sciarreta, a las inspectoras de la Rama Especial, a Raquel Mainini, y de la Modalidad de Educación Especial a Olga De María y Rosa Petrocelli; además del equipo inicial y ex docentes.

Finalmente la muestra de proyectos, historial y brindis continuó en el anexo Villa Fox, donde se compartió con todos los presentes un emotivo mensaje; “Abrazamos con orgullo una trayectoria de 25 años con labor cumplida y el compromiso de seguir creciendo hacia adelante”.