Lorena Pradal expone en el Almacén

Mañana, desde las 20 horas, tendrá lugar en el Almacen Cultural Cooperativo (Valentin Alsina y 9 de Julio), la inauguracion de la exposicion de Arte Impreso de la artista y docente Lorena Pradal, quien estará presentando “Territorios del agua”.

Lorena Pradal es impresora y Profesora Nacional de grabado egresada de la Escuela Nacional de Bellas Artes Prilidiano Pueyrredón (UNA). Actualmente, se desempeña como profesora a cargo del taller de investigación y experimentación en litografía del Museo Ernesto de la Cárcova/UNA, y dirige Under Pressure, el estudio de gráfica colaborativa para estudiantes y artistas, cuyo espacio tambien funciona como foro de intercambio internacional, uniendo propuestas de diferentes talleres de Latinoamérica.

“Territorios del agua” fluye desde el oficio y el trabajo, desde el arte sin artificio ni espectacularización. La obra exhibe trabajos realizados durante el último año donde se aplica la investigación de nuevos procesos en el antiguo arte de la impresión.

La muestra, cuenta con la curaduría del diseñador, artista visual e investigador en artes Mariano Chavero.

Allí, Pradal trabaja con variadas materias primas que, cuál alquimista, varían cuando sus proporciones se alteran mínimamente. Ella transforma no solo materiales sino, espacios encuentros y reflexiones. Desde su taller Under pressure se gestan ideas colaborativas tanto entre artistas y estudiantes zonales como también une propuestas con individuos de diferentes talleres de Latinoamérica, dotando de gran importancia a este espacio en nuestra ciudad, que resignifica el rol del artista como obrero de las artes y da una nueva perspectiva acerca de la profesionalización de las prácticas artísticas en la ciudad.

“El territorio del arte impreso es un campo de exploración en la búsqueda de una cartografía que refleja un horizonte en movimiento. Al igual que en un mapa hay un límite en la orilla, una demarcación de origen, una huella en el paisaje que se intenta repetir en la acción de trazar un surco en la madera. Cada grabado busca conjurar un espacio y un tiempo, el símbolo de lo estático, su movimiento o desplazamiento, las formas simples se permutan y multiplican de lo simple a lo complejo, el surco de la herramienta es respiración y existencia”, define Lorena.