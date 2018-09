“El Gordo Luis” se presentará en Zárate y Campana en Octubre

En su documento figura como Gustavo Ortiz, aunque desde hace diez años, su popularidad como solista lo llevó a hacerse conocido como “El Gordo Luis”, ocupando el lugar de referente en todo latinoamérica dentro de la cumbia santafesina, en lo que podría interpretarse como un subgénero de la música tropical.

Sus orígenes en la música se remontan al Barrio Mitre, cuando a la edad 15 años y mientras viajaba a entrenar –porque su ilusión era ser futbolista-, vio a sus amigos sentados en la vereda, improvisando algunas canciones con una guitarra criolla. Le preguntaron si sabía tocar, él respondió que no, y recordó que su hermano tenía una guitarra que alguna que otra vez había usado.

“En el año ‘84, con los chicos del barrio armamos una banda llamada ‘Los Bambi’. El 20 de agosto fue nuestra primera actuación. Tiempo después, como no teníamos plata para comprar equipos, nos separamos en distintos grupos”, cuenta. El día de su debut, el cantante del grupo no pudo presentarse, y Gustavo, que tocaba la guitarra, se hizo cargo del micrófono. Allí, se iniciaría su carrera como cantante.

Tiempo después, comenzó a tocar con Jorge De Facio, hasta el ‘91 y luego La Sonora Trinidad hasta el ‘98. Ya en el 2001, se unió a la compañía discográfica Magenta, y formó parte de Simplemente Amistad. “Hicimos mucho recorrido por Sudamérica, y en 2008 empezamos como ‘El Gordo Luis’”, detalló.

Actualmente, se encuentra terminando de grabar en Santa Fe su 11vo disco solista; durante estos diez años, recorrió todo el país y Sudamérica. Tocó en teatros como Premier o Gran Rex. Como parte de los festejos de esta última década, se presentará en el Teatro Colonial de Avellaneda, en el mes de Octubre, con proyecciones de extender los festejos a Uruguay, Paraguay y Perú.

“A veces no te das cuenta adonde llegás, yo sigo siendo el mismo loco de barrio que arrancó”, dice Gustavo, y reconoce como mayores influencias a Los Palmeras, Los Wawanco, así como también Diango y Luis Miguel.

Entre los grandes regalos que le dio la música, recuerda un episodio reciente: “El mes pasado me encontré en un festival en Paraná Entre Ríos con Los Palmeras, que fueron mis ídolos de toda la vida. El cantante se arrimó a pedirme una foto, porque el nieto es fanático mío. Otra cosa fue en el último mundial, cuando tocamos en la despedida de la selección de Uruguay con todos los jugadores arriba del escenario.

“Hemos cantado para 30 mil personas, como para 11. La adrenalina siempre es la misma, el día que pierda eso dejo de cantar porque se pierde la magia de la música”, señala Gustavo, y destaca el acompañamiento de la familia como un puntal en su carrera.

Nuevo disco y presentaciones

En el mes de noviembre saldrá a la calle la nueva producción discográfica de “El Gordo Luis”; un disco que traerá diez temas, entre inéditos y covers, con un homenaje a Miguel “Conejito” Alejandro. “Me falta grabar un tema, con un tema inédito que escribimos con mi hijo Lautaro, que toca el güiro y hace coros”, adelantó.

Por otra parte, en durante el mes de octubre se estará presentando en Zárate y Campana: “Hace tiempo que no estaba por acá, en octubre vamos a estar en Apsara por el festejo de los diez años, y el jueves 11, a las 21 horas estaremos en el Dopo Club, en Campana. Estamos preparando algo de lo nuevo, además de los éxitos de estos diez años en la movida que son reconocidos en todo el país”.