Robos y destrozos en viviendas del arroyo Ñacurutú

En la tarde del pasado jueves, mientras la zona insular sufría un incendio de importantes dimensiones, varios vecinos de la cuenca del arroyo Ñacurutú resultaron víctimas de robos e irrupciones en sus viviendas.

El arroyo Ñacurutú se caracteriza por paisaje amable, sus aguas tranquilas y la camaradería entre sus habitantes. Pero en las últimas horas, esa postal fue violentada por un número no establecido de delincuentes que forzaron puertas y ventanas, e ingresaron ilegalmente a distintas fincas, de donde sustrajeron varios elementos, generando también varios destrozos.

La situación fue alertada alrededor de las 18 horas, por el sistema de alarma de una de las construcciones; de inmediato, el propietario de la vivienda dio aviso a sus vecinos, que al llegar al lugar, se encontraron con el triste escenario.

“Revolvieron todo, como buscando algo mas; se llevaron machetes, herramientas básicas motosierras y motoguadañas. A muchas casas las dañaron, rompieron puertas y vidrios”, refirió a este medio uno de los vecinos del arroyo.

Tras el alerta, los habitantes del lugar intentaron dar aviso a Prefectura Naval, a través del servicio 106, pero nadie atendió la emergencia. Según comentaron, la misma incertidumbre sufrieron los vecinos afectados por el incendio, quienes en muchos casos, debieron defender sus viviendas del fuego con baldes, porque desde la fuerza no los atendieron.

“Es un lugar muy tranquilo, nunca pasó nada, lo hechos que había eran aislados. Los vecinos están indignados, no solo por lo que pasó, sino por la falta de atención de las autoridades; porque no supieron que hacer, como si esto fuera tierra de nadie”, señalaron.

Durante el transcurso de la semana, este medio fue testigo de los operativos de identificación de ciudadanos realizados por el personal de Prefectura en la zona de la costanera, lo que despierta el interrogante sobre quien cuida las aguas, y como son las acciones de prevención en la zona insular, lo cual hoy es cuestionado por los vecinos.

“Se ve el guardacosta los fines de semana parando embarcaciones sin ningún criterio, como para llenar una estadística totalmente mentirosa del parque náutico que circula por la zona”, añadió otro vecino del arroyo.