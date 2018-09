Acampe en la Rotonda y servicios afectados por el paro general

La gran mayoría de las centrales obreras nacionales adherirán a un gran paro para mañana que, para muchos gremios, comenzará hoy al mediodía ya que se espera una masiva movilización a Plaza de Mayo.

Por un lado, los colegios y jardines públicos no tendrán clases en su turno tarde dado que las Federaciones de Docentes que nuclean a la FEB y a Suteba iniciarán hoy un paro desde las 12 horas para movilizarse a Plaza de Mayo. Respecto a la actividad en escuelas privadas, todo indica que será parcial.

En tanto el día martes ya no habrá transporte público, no habrá recolección de residuos, reposición de cajeros, reparto de mercaderías y tampoco distribución postal. Además el funcionamiento de taxis y remises será parcial.

Los bancarios anunciaron que se adherirán al paro y no habrá actividad ese día, con lo cual podría haber faltantes en cajeros y también faltante de combustible.

En cuanto a la actividad en hospitales, se mantendrán las guardias y la actividad comercial podría verse afectada ya que el sindicato de Empleados de Comercio adherirá a la medida de fuerza.

La industria y logística será afectada

Los doce gremios adheridos a la Federación Marítima Portuaria anunciaron que adherirán de forma total al paro del martes.

En tanto el sindicato químico también anunció su acatamiento al paro y el sindicato de Luz y Fuerza Zárate, enrolado en FeTERA y CTAA, dispuso el inicio de la medida desde las 12.00 horas del lunes hasta las 24.00 horas del martes. El lunes se realizará paro en cada puesto de trabajo y el martes será sin concurrencia.

“En el caso del personal de turno rotativo por diagrama, se realizarán las recorridas de rutina, no se efectuarán tareas programadas y sólo se realizarán tareas de urgencia que comprometan la seguridad de las personas y la instalación”, respecto a las tareas que desarrollan en las centrales nucleares y en Cooperativa Eléctrica.

Similar situación ocurrirá con la Uocra, Smata, UOM, Cerveceros y otras organizaciones que integran la CGT Regional Zárate- Campana, y también las dos CTA.

Acampe

Todos los gremios que conforman la multisectorial Zárate-Campana, se reunirán el martes por la mañana en la rotonda de nuestra ciudad para realizar una nueva concentración allí, donde se espera que los propios secretarios generales de cada gremio tomen la palabra.

Esta actividad es parte de la resolución votada por todas las organizaciones que componen este nuevo espacio sindical y social con proyección regional, dado que abarca a trabajadores de Zárate, Campana y Baradero.

Documento de Ferro

La plana mayor del Frente Sindical para el Modelo Nacional ocupó el escenario levantado en el micro estadio de Ferro del pasado jueves, donde realizaron un plenario de regionales de la CGT, y elaboraron un documento que resume el reclamo de todos los sindicatos. “Ratificamos nuestra voluntad de continuar con un Plan de Lucha sin tregua contra un plan económico que está llevando al país hacia la disolución nacional. El actual gobierno no escucha a los trabajadores, hace del diálogo un monólogo y avanza con una política que ha llevado a la Argentina al borde de la quiebra. Los datos son por demás catastróficos. Una devaluación de la moneda que supera el 100% en 8 meses, una inflación anualizada que supera el 40%, tasas del 60% anual, un endeudamiento externo que para enero próximo equivaldrá al 110% del PBI, una fuga de capitales que ya superó los 55 mil millones de dólares, y una destrucción del empleo que en los primeros 6 meses del presente año se cobró 106.200 puestos de trabajo, entre otras calamidades. Todo un combo de desregulación cambiaria, financiera y comercial que dejó al país sin Soberanía y a expensas de la voracidad del capital financiero internacional más especulativo. La eliminación y baja de las retenciones a la exportación de cereales y oleaginosos, la eliminación de las retenciones a las mineras, la emisión de Letras a intereses astronómicos, que promovió una gigantesca bicicleta financiera y destruyó el crédito a la producción nacional, constituyeron apenas las primeras medidas de un plan económico y social impuesto para que las clases dominantes, además de beneficiarse, ejecutaran una venganza siniestra contra los sectores populares de nuestro país”, expresa el documento dado a conocer el jueves en el acto sindical desarrollado en el Club Ferrocarril Oeste.

Finalmente reclaman; “Las Regionales de la CGT, exigimos un cambio inmediato del plan económico, al tiempo que planteamos la implementación urgente de las siguientes medidas: 1. Cambio de la Política económica. Defensa de la Industria Nacional, Pymes y economías regionales. Regulación de las importaciones. Recuperación del mercado interno. Emergencia ocupacional, alimentaria y sanitaria. Total repudio al acuerdo con el FMI. Rechazo a la Reforma Laboral. Paritarias libres. Paritaria Nacional Docente. Aumento de emergencia del salario mínimo, vital y móvil. Cese de la extorsión del Ministerio de Trabajo que no homologa acuerdos realizados con la parte patronal o los obstaculiza de común acuerdo con el sector empresario, mediante resoluciones contrarias a Derecho. Derogación de la Reforma Previsional. Aumento de las jubilaciones, pensiones y las asignaciones de los trabajadores de la economía popular. Retrotraer las tarifas de los servicios al 1/12/2017, de acuerdo a la Ley 27.743 sancionada por el Congreso de la Nación y vetada por el Presidente de la Nación mediante Decreto 499/2018. Revisión del precio de los combustibles. Regulación y control estricto del precio de los servicios públicos. Derogación de la Reforma Tributaria, nuevo esquema tributario progresivo. Que paguen más, quienes más tienen.

No al impuesto al trabajo”, concluye el documento presentado por las Regionales de la CGT.