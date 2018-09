“Cada vez más gente asiste a comedores”

Lucas Sosa es el representante de la Corriente Clasista y Combativa (CCC) en la región y se hizo presente en la concentración en la Rotonda de Zárate. Entre las múltiples actividades sociales y de abordaje territorial que encara la entidad, mantiene varios comedores comunitarios y barriales. “En los últimos seis meses se ha agudizado la crisis como parte de todo el plan económico del gobierno iniciado desde el 2015, beneficiando a los sectores más concentrados de la economía y a los poderes extranjeros. En este contexto, los comedores en la zona han crecido un 300% y eso es un indicador irrefutable de lo mal que la están pasando muchos vecinos zarateños que viven en los barrios periféricos. Donde antes comían 40 chicos, hoy o hacen 120 personas, tanto menores como adultos. Hasta tenemos personas que asisten a los comedores que no tiene hijos y que nos pide un plato de comida para comer, aunque sea, una vez al día dado que su situación económica le impide alimentarse. Esto es así, y si alguien duda que hay hambre en Zárate, Campana y Lima yo lo puedo llevar a algún comedor nuestro”, evaluó el dirigente de la CCC, Lucas Sosa.

“Es una realidad que nos golpea, literalmente, todos los días. Por eso creemos necesario un plan de lucha porque lo que está en juego es, fundamentalmente, la soberanía del país”, remarcó.

La Corriente Clasista y Combativa tiene quince comedores distribuidos entre Zárate, Campana y Lima aunque reconocen que estos lugares administrados por entidades sociales no llegan ni a la mitad de todos los comedores y merenderos existentes. “Los comedores que se nuclean en organizaciones sociales como la Corriente Clasista y Combativa, como la CTEP, como La Dignidad o el Movimiento Evita no representan ni la mitad de los comedores que existen a nivel general. Lo que quiero decir es que hay muchas familias solidarias que montan un comedor en su casa para darles de comer a los vecinos de su cuadra o de más allá. En realidad lo que hacen es compartir lo poco que tienen ayudándose de donaciones de otros vecinos. La situación es preocupante en todos los barrios de Zárate, Campana y Lima”, advirtió el referente de la CCC, presente ayer en la rotonda.