Gremios y organizaciones se concentraron en la Rotonda

Un pasamanos de platos con guiso de arroz y fideos circulaba calentándose aún más con el sol de las 13; alcanzando primero a niños y niñas, luego a mujeres.

El pasto en la rotonda estaba alto y la zona se presentaba desidiosa; una situación que no fue obstáculo para que trabajadores, referentes sindicales, integrantes de movimientos sociales y muchos vecinos particulares que se acercaron a la rotonda a acompañar el reclamo, se sienten a comer y a compartir las últimas novedades referentes al gobierno nacional, que giraban en torno a la renuncia del presidente del Banco Central, Luis Caputo, y el inminente nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Tras la concentración en horas del mediodía y las ollas populares, cientos de trabajadores dieron una vuelta a la rotonda como forma de movilizarse simbólicamente y luego comenzaron los oradores, que utilizaron la plataforma de los mástiles como escenario.

“No al desfinanciamiento de la escuela pública. Corrupción más desfinanciamiento es muerte. Queremos vivir mejor y en paz. Libertad a todos los presos políticos. Basta de tarifazos. La plata de los jubilados no se toca. Fuera el FMI. Si los gobernadores aprueban el presupuesto de Macri son cómplices. No al recorte de pensiones por incapacidad”, eran algunas de las pancartas que sostenían jóvenes, adultos y abuelos; todos ellos concentrados en la rotonda junto a representantes del movimiento obrero y trabajadores.

En realidad las actividades de diferentes entidades locales comenzaron ayer, cuando marcharon todas juntas a Plaza de Mayo en una masiva movilización contra las políticas de ajustes del gobierno nacional. Y la concentración de ayer fue el correlato local que consensuó la multisectorial Zárate-Campana para que la región mantenga actividades y movilizaciones. “No podemos permitirnos, en esta situación del país, que sea otro paro dominguero”; expresaban los dirigentes sindicales.

En este sentido, representantes de la multisectorial viajarán el jueves a La Rioja para formar parte de una reunión nacional de las Regionales de la CGT, en la cual se definirá qué pasos a seguir con la exigencia de un plan de lucha sostenido.

CONSIGNAS CONTRA EL ACUERDO CON EL FMI

Una bandera flameaba con el viento desde la mañana, en ella una leyenda se destacaba como encabezado: Multisectorial Zárate-Campana- Baradero: Contra el ajuste. Los Tarifazos y el FMI”. Las firmas y los escudos de las entidades que la conformaban eran, prácticamente, “interminables. Asociación Trabajadores del Estado, Personal Profesional y Jerárquico (UECARA), Obreros de la Construcción (UOCRA), Mecánicos (SMATA), Unión Ferroviaria Argentina, Sindicato La Fraternidad, Sindicato Obreros de la Curtiembre, Sindicato de Camioneros, Obreros Navales, Sindicato Obreros Marítimos, Sindicato Apuntadores Marítimos, Sindicato Unidos Portuarios, Sindicato de Ladrilleros, Sindicato de Trabajadores de Control de Admisión y Permanencia, Docentes de Suteba, Trabajadores de la Industria del Papel, Cartón y Químicos, Guincheros, Químicos, las organizaciones sociales de la Corriente Clasista y Combativa, la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular, Movimiento Territorial de Liberación, Movimiento Evita, Central de Trabajadores CTA del Paraná, Federación de Trabajadores de la Energía, Industria y Servicios Afines, Obreros de Maestranza, Sindicato de Trabajadores de la Televisión (SATSAID), Corriente Nacional Agustín Tosco, Frente de Recuperación Gremial de Malvinas Argentinas y el Sindicato de Trabajadores de Talleres y Astilleros Navales, entre otras entidades gremiales y sociales que conforman el espacio pluralista de la Multisectorial Zárate- Campana.

Precisamente el Secretario General del SUPA Bajo Paraná, Héctor Rojas, reivindicó el movimiento generado en la zona; “creemos que en otras regiones también se debe unificar el movimiento obrero desde las bases y junto a las organizaciones sociales. Es tiempo de unirnos para enfrentar las políticas de ajuste de este gobierno nacional. No queremos llegar a una situación de descontrol hacia el mes de diciembre con los índices que el propio INDEC reconoce y con lo que vemos nosotros diariamente desde cada uno de los gremios que representamos. Por eso no buscamos solamente un paro sino un plan de lucha, y así se lo dejamos bien en claro al dirigente de la CGT, Juan Carlos Schmid, de la CGT, en su última visita a Zárate”, concluyó el representante gremial de los portuarios.