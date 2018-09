Preocupa la violencia y la imprudencia al volante

La esquina de Moreno e Independencia, se traduce como un dolor de cabeza para los vecinos que a diario deben circular por ahí, así como también para aquellos que residen en la zona.

Moreno, se configura como una de las alternativas de egreso de la zona céntrica sentido a avenida Mitre. Por allí, circulan líneas de colectivos, además del paso constante de vehículos. En la traza que va desde Rivadavia hasta Mitre, la calle no presenta ningún semáforo, y según advierten los vecinos del lugar, es común ser testigo de las imprudencias de los automovilistas que no respetan los pasos peatonales, los cruces en las esquinas, así como tampoco las velocidades permitidas.

En el cruce con calle Independencia, a diario se registran situaciones de riesgo por la imprudencia al volante; este escenario de peligrosidad también se evidencia en la esquina de Independencia y Alem, que ya acumula incontables siniestros viales.

Puntualizando en el cruce de Moreno e Independencia, días atrás un automóvil Peugeot 307 que circulaba por esta ultima calle, perdió el control tras cruzar la esquina, y terminó chocando contra una columna del tendido eléctrico. En la colisión, el vehículo sufrió varios daños en la zona frontal, dada la violencia del impacto.

Según comunicaron vecinos del lugar, se trata del tercer choque en la misma esquina en lo que va del mes; al respecto, señalaron que ya se cursaron pedidos para la colocación de reductores o semáforos en reiteradas ocasiones, pero hasta el momento no han recibido una respuesta.

A diario se registran en la ciudad distintos siniestros viales con diversas magnitudes y consecuencias; el aumento del parque automotor, sumado a la irreflexión de los conductores y la falta de respeto, tanto por las normas de tránsito como por la vida humana, deriva en consecuencias sumamente lamentables. Sin ir más lejos, días atrás se conoció el fatal choque ocurrido en avenida Lavalle y Saenz Peña, que terminó con la vida del vecino Gabriel Carboni, quien se movilizaba en su bicicleta, cuando fue brutalmente embestido por un sujeto, que conducía de manera temeraria su camioneta Toyota Hilux.

A esto, se agrega la violencia presente en la vía pública, donde la irascibilidad de los automovilistas cobre un protagonismo importante. Este medio, fue testigo en la tarde del pasado lunes, de una discusión entre dos conductores en avenida Lavalle y Laprida. Allí, lo que parecía un intercambio de opiniones por una secuencia de tránsito, terminó en un violento accionar de parte de uno de los automovilistas que, mientras el semáforo se encontraba en rojo, descendió de su rodado, increpó y amenazó al otro conductor y, no obstante, le arrancó un espejo de la camioneta utilitaria con un golpe de puño, para luego subir nuevamente a su automóvil y huir –en un giro indebido- por calle Laprida.

LAS MOTOS

Por otra parte, no es menos considerable el peligro que conlleva la arbitrariedad con la que circulan las motocicletas. Tanto en calles, como en avenidas, es común ver a este tipo de rodados zigzagueando entre los vehículos de mayor porte, así como también adelantamientos por la derecha, lo que representa un escenario de gran peligrosidad, principalmente para los propios motociclistas que exponen sus cuerpos, pero también para los automovilistas que deben realizar maniobras imprevistas para evitar accidentes. También, cada vez con mayor frecuencia, se observa en el radio céntrico la presencia de motovehículos circulando por las veredas; este tipo de acciones no sólo se encuentran prohibidas, sino que representan un verdadero peligro a la integridad física de los peatones.