Asaltaron a una familia en Ruta 9 tras arrojar una piedra sobre la autopista

Días atrás, en horas de la madrugada, un grupo de personas que viajaba en un automóvil por Ruta 9 sentido a Capital Federal, resultó atacada por un grupo de delincuentes que arrojaron una piedra de gran tamaño al vehículo en movimiento.

Según detallaron fuentes consultadas, el hecho ocurrió en las inmediaciones del barrio San Cayetano; los delincuentes, tiraron en la calzada un trozo de escombro envuelto en una bolsa, lo que derivó en un fuerte impacto del vehículo que no llegó a esquivar el objeto.

Producto de la colisión, el automóvil resultó con una rueda y parte del tren delantero roto, por lo que los ocupantes debieron detener el vehículo a los pocos metros. Luego de dar aviso a las fuerzas policiales sobre lo sucedido, aparecieron en el lugar al menos cinco personas armadas, quienes les exigieron dinero en efectivo, y pertenencias como celulares y hasta las zapatillas. Entre los elementos sustraídos, se llevaron también la documentación personal del grupo familiar.

Tras lograr su cometido, los sujetos comenzaron a increpar a sus víctimas para que se vayan del lugar, por lo cual debieron subirse al vehículo y continuar viaje hasta perderlos de vista. La familia, fue asistida algunos kilómetros más adelante por personal de Gendarmería Nacional. Según informaron fuentes consultadas, este tipo de hechos se viene repitiendo con gran frecuencia en la zona con una modalidad variable, dado que en algunos casos arrojan elementos sobre la autopista, mientras que en otros, directamente lanzan proyectiles a los vehículos, con el propósito de romper los cristales y obligar a los automovilistas a detenerse.

UN TRAGICO HISTORIAL DE HECHOS VIOLETOS

En febrero del año 2010 comienza el trágico historial de violentos hechos delictivos sobre la Panamericana, con el crimen del joven empresario Federico Peraud, quien fue salvajemente asesinado frente a su familia tras chocar una piedra con su coche.

Federico se bajó del auto para cambiar una rueda a raíz de embestir una viga colocada en el paso con fines de robo. Al estacionar su automóvil en la banquina, tres delincuentes se acercaron para robarle, en el kilómetro 85, entre Antártida Argentina y Ruta 193.

Peraud vio a tres personas encapuchadas y armadas venirse contra el auto y efectuó un disparo al aire para amedrentarlos con rifle que llevaba en el baúl. Luego se desató una balacera que terminó con la vida del empresario.

SIN SERVICIO DE EMERGENCIA

Hoy ese tramo de la Panamericana sigue a oscuras, algo preocupante tratándose de la autopista más importante del país. Y no solamente eso, sino que todo el trayecto de la Panamericana, desde Escobar hacia el norte, no cuenta con un servicio de emergencia en caso de accidentes, de acuerdo a lo ratificado por los propios ediles.

Con lo cual si alguien resulta accidentado; sólo el SEMU lo podrá asistir si no tiene otra emergencia ya que los bomberos brindan un servicio “solidario” sobre la Panamericana.

La falta de un servicio de ambulancia es porque el gobierno nacional no lo incluyó en los pliegos de licitación de la nueva concesión. De esto han tomado nota los concejales y ahora buscarán gestionar en las cámaras de legisladores de provincia y nación para que se incluya.