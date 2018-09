Afirmaron que la crisis es “preocupante” en la zona

Desde principios de año que un grupo de secretarios de Producción de varios municipios peronistas, conocido como “Produce BA”, se encuentra realizando una gira por toda la provincia mostrándose como un espacio de debate sobre temas vinculados con la economía y la producción.

Este grupo, liderado por la ex ministra de la Producción, Débora Giorgi, o Martín Pollera -funcionarios de La Matanza y Florencio Varela respectivamente, va sumando adhesiones de intendentes y funcionarios municipales con el objetivo de plantear un agenda “contra hegemónica” a las descarnadas acciones del gobierno provincial en la materia.

En este caso se trató del octavo encuentro y la sede fue Zárate, particularmente el camping de la Unión Obrera Metalúrgica y fue el propio municipio quien ofició como anfitrión del encuentro.

La apertura de la jornada la realizó el secretario de Desarrollo municipal, Leonel Soto, y contó con la participación del intendente Osvaldo Cáffaro; el diputado nacional del Partido Justicialista- Unidad Ciudadana y secretario general de la UOM Zárate- Campana, Abel Furlán; de la secretaria de Producción de La Matanza, Débora Giorgi y delegados gremiales de diferentes sindicatos, como Smata Zárate, Smata Baradero, Sindicato Químico, Uocra Campana, Luz y Fuerza Zona del Paraná.

También estaba presente la diputada provincial, Patricia Moyano; el presidente del Concejo Deliberante, Ariel Ríos; los concejales María Haydée Romero y Alberto Bugatto (Unidad Ciudadana); Ramón Fernández, Ana Laura Allemann, Vanesa Palermo y Karina Zarzycki.

Cabe mencionar que no fueron parte de este encuentro dirigentes de la Multisectorial Zárate- Campana, y tanto Smata como el sindicato Químico lo hicieron solamente como gremios particulares pese a que forman parte de aquel espacio que el martes estuvo acampando en la rotonda.

Respecto al encuentro, luego de unas palabras iniciales de los funcionarios, se procedió a realizar un análisis de la situación productiva regional que redundó en crítica al gobierno nacional y provincial.

Luego fue el turno de las propuestas y la propia funcionaria de La Matanza, Débora Giorgi, compartió un trabajo con varios puntos relevados a lo largo del año en otros encuentros similares de “Produce BA”, grupo que en la actualidad se ha conformado con 41 municipios.

Por su parte, el Intendente Cáffaro se mostró “muy orgulloso” por la presencia de este encuentro de Produce BA en la ciudad y destacó que “lo importante es darle continuidad como hasta ahora”. Además, respecto a la situación en Zárate manifestó: “El dato de que el 14,9% de hogares no tienen trabajo es desalentador y gravísimo, ya que Zárate era una zona que tenía pleno empleo”.

“Están desfinanciando a los municipios y está en crisis nuestra gobernabilidad, ya que nos desafectan los fondos en un tiempo muy breve”, concluyó el jefe comunal.

“El control monetario de la Argentina lo tiene el FMI”

El legislador nacional zarateño, Abel Furlán, fue parte del encuentro de “Produce BA” en el sindicato de la UOM que también conduce a nivel regional; “la actual situación del país me hace acordar al Plan Primavera, aplicado durante el gobierno de Alfonsín para intentar estabilizar la economía argentina en el año 1988. Luego estalló todo con la hiperinflación. Es que el gobierno no tiene un plan económico para el pueblo ni un proyecto de fortalecimiento de la industria nacional. Solamente intenta contener al mercado financiero. Ajusta por el ajuste mismo y todos sabemos que un país sale adelante basado en su consumo interno y en la producción. Hoy sucede todo lo contrario, el poder adquisitivo de los trabajadores se deprimió por la devaluación y luego por la inflación. La pérdida del poder adquisitivo es mucho más que los índices inflacionarios. Porque las tarifas de los servicios públicos están dolarizadas, al igual que los alimentos y el combustible. Se devaluó la moneda en un 100% y hoy el salario del trabajador le alcanza, apenas, para subsistir y pagar los servicios. Pero no nos equivoquemos, este gobierno vino a aplicar a este plan económico; no es casual o que cayeron en un error de lectura de la realidad. Ellos vinieron a aplicar un plan de ajuste que viene acompañado de represión a las manifestaciones y de persecución a los dirigentes sindicales. Pero así tampoco encontrarán la solución”.

En este sentido ratificó que el país va hacia la profunda recesión, lo cual implica más pobreza y menos producción. “El país está en recesión aunque aún este proceso económico no se manifestó en plenitud. Creo que se manifestará con mayor crudeza en los próximos 90 días ya que con una tasa de interés del 60%, los tarifazos y la caída de la actividad genera un combo perfecto para que se sigan cerrando PyMEs y para que continúe cayendo la actividad económica. Ahora se perdió todo tipo de soberanía del Banco Central; una situación que es gravísima. El control monetario de la Argentina lo tiene el FMI. Entonces se les saca dinero a los municipios para pagar la deuda con el FMI. De hecho anticipamos el voto en contra de nuestro bloque al presupuesto creado y digitado por el FMI, ya que deja a la mayoría de los argentinos afuera”, concluyó el legislador nacional, Abel Furlán.

El intendente preocupado por el crecimiento de la pobreza y el desempleo

En su discurso inicial el intendente Osvaldo Cáffaro mostró su preocupación por el crecimiento de la pobreza y el desempleo, como anticipo de los índices que por la tarde presentó el INDEC marcando el 27,3% a nivel nacional.

“En el año 2015 recibimos 1800 solicitudes en la Oficina de Empleo Municipal y en el 2017 pasamos a 3400; o sea que esta área nos explotó de solicitudes. Además tenemos la estadística que el 14,9% de los hogares de Zárate no tiene trabajo. Es por ello que presentamos en el Concejo Deliberante un plan de emergencia territorial y haremos lo imposible para acompañar y ayudar a los que menos tienen”, expresó el jefe comunal.

Por otro lado, fue muy crítico de la gestión económica del gobierno nacional respecto a la quita de los fondos a los municipios como el fondo sojero que a nivel local implica una pérdida de 15 millones de pesos. “Están desfinanciando a los municipios y está en crisis nuestra gobernabilidad, ya que nos desafectan los fondos en un tiempo muy breve. Se toman medidas arbitrarias, inconsultas y de un día para otro. El ajuste viene hacia los que menos tienen y hacia los municipios que somos el primer mostrador a donde van a reclamar los vecinos. La verdad es que estamos ante un panorama desalentador y es mucho peor hacia dónde vamos. No obstante, en algunos casos soy optimista porque creo en nuestra fuerza, en nuestra solidaridad, en los recursos que tenemos y en poder seguir sumando con vínculos positivos, pero el trazado grueso hacia dónde va el país nos lleva a un impacto terrible”, evaluó Cáffaro.

Y agregó, “creo que esta situación económica no tiene salida así como está, y no se puede volver para atrás y convertirnos otra vez en una colonia. Tenemos que pensar un país inclusivo para todos; no queremos ser una estrella más de la bandera de Estados Unidos como si el país fuese un Estado más del país del norte. Es una situación muy preocupante, espero que cambien el rumbo”.

Finalmente deslizó una crítica a muchos gobernadores que convalidan las políticas del gobierno nacional invocando que se debe garantizar la “gobernabilidad”; “es insostenible que se quiera sostener la gobernabilidad cuando vamos directo al colapso. Creo que la pesada herencia es lo que finalmente quedará después del gobierno de Macri”, concluyó el intendente.