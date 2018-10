Alumnos de la Escuela Secundaria Nro. 9 visitaron el Museo Quinta Jovita y la Biblioteca José Ingenieros

El nombre y la figura de Moisés Lintridis, sin duda, es dueño de un notable capital histórico y emotivo para la ciudad; tal es así, que hace algunas semanas, según lo propuesto por los alumnos de los cursos 1ro. 1ª y 2do. 1ª, se decidió que ese fuera el nombre de la Escuela Secundaria Nro. 9.

La elección de Lintridis, se impuso sobre otras alternativas no menos destacadas e importantes, con referentes como José Luis Cabezas; Rodolfo Walsh; René Favaloro; Héroes de Malvinas; Mariano Moreno y Juana Azurduy. En este marco, los alumnos del establecimiento educativo, visitaron en la mañana de ayer, el Museo Quinta Jovita, donde fueron recibidos por el profesor e historiador, Sergio Robles, quien brindó a los estudiantes una interesante charla sobre la figura del militante socialista.

El grupo de 35 alumnos, estuvo acompañado por su preceptora, Verónica Vettoretto, el ex intendente Aldo Arrighi, y el ex presidente de la Biblioteca Ingenieros, José Luis García Blanco.

Más tarde, y continuando con la propuesta de evocar la historia de Lintridis, los alumnos se dirigieron a la Biblioteca Popular José Ingenieros, la cual fuera fundada en 1933 por un grupo de vecinos, entre los que se destacó Moisés Lintridis. Allí, los alumnos fueron recibidos por el presidente de la institución, Claudio Peraita, y la vicepresidenta, Marisa Abbate. A esta actividad, también se sumaron Arrighi y García Blanco.

“Pudimos recibirlos y hablar sobre el legado histórico de Moisés Lintridis; los felicitamos por la elección del nombre. José Luis les comentó a los alumnos que todos eran ganadores, porque todos los nombres propuestos merecían ganar”, expresó Claudio Peraita. Luego de la charla, los jóvenes pudieron recorrer los distintos espacios de la biblioteca, como el Salón de Usos Múltiples, la Sala de Lectura y el mural ubicado en el patio.