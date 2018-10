Fue operado el joven limeño agredido por una patota

En horas de la mañana del pasado domingo, un joven resultó brutalmente atacado en la localidad de Lima, por una patota que le provocó graves lesiones.

Hasta el momento, la investigación mantiene un gran hermetismo en aras de obtener la mayor cantidad de información posible para identificar a los agresores.

Aun se desconocen certeramente las circunstancias de lo sucedido; según trascendió, el joven de 17 años, llamado Alan, se encontraba en la Plaza Mitre de Lima en las primeras horas del domingo, cuando un número no establecido de personas, lo agredió salvajemente con un fierro y propinándole golpes de puño y patadas.

El joven, fue auxiliado por un amigo y trasladado en estado inconsciente a una sala de primeros auxilios, y luego al Hospital Zonal Virgen del Carmen, donde determinaron la gravedad de la situación, por lo que decidieron derivarlo al Hospital Melchor Romero, en la ciudad de La Plata.

En la mañana de ayer, alrededor de las 8.30 horas, Alan ingresó al quirófano del Melchor Romero. La intervención quirúrgica llevada a cabo por el equipo de cirujanos del nosocomio se extendió por cuatro horas. Cerca del mediodía, la operación finalizó. Al joven, le habían quitado los coágulos de mayor dimensión y el hueso que los agresores le fracturaron durante la golpiza.

Al cierre de esta edición, Silvia, la mamá del adolescente, dialogó con LA VOZ y comentó que su hijo se encontraba estable, con oxígeno y sedado, a la espera de una evolución. Según le comentaron los profesionales médicos, el joven podría experimentar algunas secuelas a raíz de los daños sufridos.

Silvia trabaja cuidando chicos, pero desde hace tres días su rutina se detuvo en el tiempo. Ahora, se encuentra en La Plata, cuidando a su hijo. Asegura haber pasado por distintas emociones desde ocurrido el hecho y cuenta que su familia se encuentra realizando una rifa en Lima, para poder solventar los gastos para ir a acompañarla. Por otra parte, contó que su hijo “es la alegría de la casa”, y lo describió como un joven muy querido, que trabaja cortando pasto y realizando “changas” para tener su dinero.

Según la información que pudo reunir, Alan se encontraba en la plaza junto a unos amigos; allí, defendió a otro joven, quien estaba siendo agredido por una patota. Esa patota, fue la que minutos más tarde, cuando Alan quedó solo en el lugar, fue a atacarlo. “Quiero justicia, esto no puede quedar así”, expresó Silvia; durante las últimas horas, el personal policial a cargo de la investigación que conduce la UFI Nro. 7, habría logrado importantes avances en la causa, aunque hasta el momento, no trascendieron mayores detalles.