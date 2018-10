El intendente Cáffaro ratificó la implementación del nuevo Sistema Integrado de Transporte

En el mes de junio, el Concejo Deliberante aprobó la ordenanza que autoriza al Ejecutivo Municipal a adquirir un leasing con alguna entidad bancaria provincial o nacional, por la suma de $133 millones de pesos, pagaderos en 48 cuotas, para la adquisición de “32 unidades Mercedes Benz (modelo 1621 o similar), con carrocería urbana marca Italbus, con doble puerta de acceso, sin aire acondicionado”. A esto, se suman otras cuatro unidades (de tipo articulada, Mercedes Benz 2524 o similar, 0 km, con motor trasero y aire acondicionado) que luego serían cedidas en comodato a la SAPEM Transporte, en el marco de la implementación del Sistema Integrado de Transporte.

Recientemente, el intendente Osvaldo Cáffaro firmó junto a Marcos Rodríguez, Subgerente de Nación Leasing -la empresa del Grupo Banco Nación-, y a través de las gestiones de Marcelo Accomo (Gerente General), la adquisición de las unidades que serán cedidas a la SAPEM Transporte para la ejecución del transporte público de pasajeros en la ciudad. Para clarificar la actividad que realiza Nación Leasing, su sitio oficial describe que “mediante este servicio, Nación Leasing adquiere un bien indicado por el cliente, para que pueda utilizarlo por un tiempo determinado contra el pago de una cuota periódica, denominada canon, confiriéndole, además, la opción de comprarlo por cierto monto o valor residual, al finalizar el plazo de alquiler”.

La escalada del dólar de las últimas semanas, fue un innegable trago amargo para el intendente Osvaldo Cáffaro que, junto a su equipo, ya se había embarcado la idea de asumir el desafío de la ejecución del transporte público. Lo cierto, es que las reglas del juego fueron cambiando y ahora surge que la suma aprobada por los concejales, fue suficiente para la compra de 24 unidades, a las que se suman otras cuatro articuladas.

“Es una carrera contrarreloj porque esto se firma y se tiene que concretar automáticamente porque el aumento del dólar, lo que aprobaron los concejales no alcanza para la cantidad de vehículos prevista”, reveló el Jefe Comunal en diálogo con LA VOZ. “Pudimos comprar 20 vehículos que son los más chicos, y cuatro articulados, que van a formar parte de la columna vertebral del Sistema Integrado de Transporte”.

Decir que las reglas del juego cambiaron no es una exageración, dado que en este tiempo, los municipios fueron recibiendo numerosos obstáculos en términos de financiamiento. A saber, se llevó a cabo la quita del 6% que percibían los municipios en concepto de retención de la tarifa eléctrica; se suspendió el desembolso de dinero que el gobierno volcaba a las provincias en concepto del “Fondo Sojero”, a lo que se suma el traspaso a las provincias de los subsidios que realizaba el Gobierno Nacional en el transporte público. Esto, sin contar el gasto asumido por la gestión local, en lo que respecta a la disposición final de los residuos en el Ceamse.

“El Estado Nacional está promoviendo quitarnos el subsidio al transporte, y eso van a tener que asumirlo las provincias, y si la provincia no lo asume, lo van a transferir al municipio, lo que representa muchos recursos anualmente”, refirió Cáffaro.

A esto, aclara el Intendente, se suma un nuevo concepto de movilidad urbana contemplado dentro del Sistema Integrado de Transporte, que coexiste con el aspecto automotor: “Estamos pensando un nuevo sistema de movilidad urbana, donde entraría el tema de las bicicletas, por eso hemos construido gran cantidad de bicisendas”.

En lo que respecta a las unidades adquiridas, las mismas se entregarían en un plazo de 30 a 60 días; hasta el momento, no está definido el espacio que guardarán de las unidades, pero desde el Ejecutivo, confían en que la implementación del SIT tendrá lugar en el próximo diciembre.