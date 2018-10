La superficie del partido de Lima sería el doble de Zárate

La Asociación para la Autonomía de Lima confirmó que volverán a las rutas por cuarta vez en el año, reclamando sobre la Ruta Panamericana en el nuevo fin de semana largo previsto para el fin de semana del 13, 14 y 15. Precisamente estarán presentes a la vera de la ruta el lunes 15 aprovechando el regreso de muchos turistas desde el norte.

“La lucha continúa, Lima quiere, puede y debe ser libre. Por eso nos volvemos a movilizar para que de una vez por todas logremos ser escuchados”, afirma la convocatoria a la protesta en la ruta. Al mismo tiempo, reclaman que la comisión de “Asuntos Municipales” trate el proyecto de Lima Municipio.

En realidad lo que piden es que el proyecto se debata; y no aceptan que siga “cajoneado desde hace dos años en la comisión que preside el diputado Juan Andreotti.

Una carpeta que lleva la leyenda “Síntesis de los fundamentos del futuro Municipio de Lima” plantea que; “Lima no cuenta con un gobierno local cercano inmediato, eficiente y comprometido que resuelva los defectivos problemas de la población. La actual delegación municipal no tiene autonomía para planificar el crecimiento y desarrollo de la localidad; por ende no define las políticas locales de educación, salud, deportes, cultura, servicios públicos, dependencias municipales. La experiencia de nuevos municipios demuestra que la separación hizo posible una mejor administración y que se logró un progreso que nunca antes se podían haber imaginado los propios ciudadanos. Es claro que Lima cuenta con los recursos necesarios para poder sustentarse por sus medios y contar con una mejor calidad de vida desde hace muchos años. Por lo tanto queremos dejar de ser administraciones con funciones limitadas para convertirnos en verdaderos gobiernos locales capaces de resolver los efectivos problemas de la población y contribuir al desarrollo integral de nuestra comunidad”.

Como anexo de esta carpeta está incluido el estudio de factibilidad realizado por el Consejo Asesor Técnico “CATEC” de la Universidad Nacional de Luján, con el apoyo de 9200 firmas de vecinos y de todas las instituciones de Lima, contando además con las Resoluciones 1805/ 08 y 2344/12 del Concejo Deliberante de Zárate, en el cual aprueban por unanimidad y en forma nominal la adhesión al tratamiento de dicho proyecto en la cámara de legisladores bonaerenses.

POLO NUCLEAR Y EXPANSION DEMOGRAFICA

Según indican en la evolución demográfica de Lima, entre 1991 y 2016, se destaca que en 1991 la cantidad de habitantes es de 8314 y que en 2016 fue de 17261. Y que la proyección a futuro es promisoria respecto al polo nuclear y energético que representan a nivel nacional tomando en cuenta al proyecto Carem 25 también.

En este sentido, destacan el funcionamiento de dos puertos multipropósitos (Delta Dock y Las Palmas), las dos centrales nucleares, el astillero Fluvialba, Celulosa Campana, Sinea/ Acsur, Cervecería Quilmes, Embotelladora Ivess, Granel Sur, Granja Doña Sara, el Club de Pesca y más de 250 comercios.

“Solicitamos que los legisladores homologuen una realidad institucional, territorial y social existente considerando a nuestra localidad de Lima y su zona de influencia como un nuevo municipio, siendo una comunidad natural de vecinos arraigados en el territorio, con identidad propia, que unidos por relaciones de proximidad, y con una cierta complejidad económica, social, cultural e histórica, tendremos al bien común y a ser artífices de nuestro propio destino”.

LIMITES

Por otro lado, en el proyecto de Ley ingreso a la cámara de diputados bonaerense se encuentran definidos los límites del nuevo municipio, aclarando que la delimitación es “necesariamente dinámica”, pero proponiendo en primera instancia un nuevo partido de Lima con una extensión de casi el doble de la que le quedaría a Zárate tras la división.

En principio el arroyo Las Palmas dividirá a ambos partidos en el sector continental y se extenderá hacia la zona rural, hacia el oeste, con la línea de la Ruta provincial 16, en la cual se localiza el Para El Tatú, que quedará del lado de Lima.

Hacia el este, más allá del Río Paraná de Las Palmas, la línea divisoria del nuevo partido estará demarcada por el curso de varios arroyos “Fraile Quemado, Ñacurutú, De los Ciervos y Vizcainito.