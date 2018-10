Abrazo simbólico de gremios en el Hospital

Ayer se realizó la movilización federal en defensa de la salud pública con masivas columnas de manifestantes que partieron desde el ex ministerio de Salud a Plaza de Mayo en otra tarde complicada para la ciudad de Buenos Aires.

A nivel local, y desde las 9 horas, profesionales médicos de la Cicop y representantes de ATE Salud organizaron un “abrazo simbólico” en el hospital Virgen del Carmen en virtud de la jornada de protesta.

“Todos los vecinos de Zárate que tengan una emergencia, serán atendidos en el hospital local; un hospital que se llueve y que presenta varias filtraciones como las que se pudieron apreciar el pasado fin de semana con la tormenta. Corremos riesgo de shocks eléctricos y nadie hace nada, solamente maquillan las instalaciones del hospital cuando los problemas edilicios de fondo nunca se resuelven”, criticó Fernando Pérez, titular de ATE Zárate. “Además reclamamos más espacio en lugares donde hay confinamiento de trabajadores, como en el sector de esterilización. La colocación de barras de salida de emergencia en las puertas y otras medidas de seguridad que atentan contra los trabajadores de la salud”, evaluó Pérez. “Más allá de los reclamos históricos de más salario, el pase a planta permanente y más insumos. El panorama no es nada alentador cuando vemos que se recortará aún más el presupuesto para el año que viene en 37 mil millones de pesos, el mismo presupuesto que tiene el área de Salud. Es una locura, vamos en camino de que ocurra una tragedia como la de Moreno, cuando murieron dos personas en la escuela”, advirtió el gremialista.

El abrazo simbólico al hospital zonal llevaba la leyenda; “la salud es un derecho, no un privilegio”.

Tanto ATE como la CICOP fueron acompañados por integrantes de la Multisectorial Zárate-Lima- Campana- Baradero y la actividad se desarrolló en el marco de la Marcha Federal en Defensa de la Salud Pública.