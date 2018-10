“Nos aninamos a hacer lo que realmente nos gusta”

Si hablamos de una de las bandas que han logrado correr el velo de lo establecido y resquebrajar la escena del rock actual, no podemos dejar de referirnos a “Los Rusos HDP”, que con su firmeza sonora y su sensibilidad poética, les llevó a la nominación de los Premios “Gardel” en el año 2016.

“Somos una banda con cinco años de trayectoria, de relación, de matrimonio poliamoroso. Hemos viajado bastante, y tocado muchísimo. Nos parece importante entender que nos animamos a hacer lo que nos gusta, a veces la gente se queda con ganas de hacerlo. Somos seres finitos, pronto moriremos, entonces hay que hacer lo que nos gusta”, define La Rusa, que comparte escenario con Julián Desbats, Flor Mazzone y Santiago Mazzanti.

En el imaginario colectivo, se suele encasillar a Los Rusos dentro del punk, pero La Rusa sostiene que eso tiene que ver con dos o tres canciones que hicieron sobre la base de ese género, además del comportamiento escénico que proponen. En realidad, la banda se muestra mucho más permeable, ecléctica, y esto queda en evidencia en su último trabajo discográfico “Nos vamos a morir de hacer estrategias de amor”, donde bajo la producción de Guillermo Beresñak, la banda mitad capitalina mitad zarateña, se sumerge en sonidos siderales, poperos, viajeros.

El último disco, vio la luz hace pocas semanas; pero en su historial, Los Rusos HDP cuentan con un EP “Hola”, y su primer disco, “La rabia que sentimos es el amor que nos quitan”. Todo esto, no sería posible si no fuera por el constante trabajo que la banda adoptó como dinámica dentro del proyecto.

“Tener una banda no es solamente ensayar, tocar y componer. Hay un trabajo que hacer por fuera de eso, que es muy importante para conseguir fechas y demás. Por nuestra parte lo hemos hecho muy insistentemente para conseguir lugares. En un época mandaba 10 o 15 mails por dio a distintas personas para que se conozca la banda y tener lugar en distintas programaciones”, cuenta La Rusa y agrega: “No es que naciste con un don, tenés un tema maravilloso y lo escucha todo el mundo, eso es un sueño muy cómodo que me hace acordar a las siestas santiagueñas, esperando que caiga un productor y me diga ‘muy bueno lo que haces, te quiero en mi sello discográfico’. Eso a muy poca gente le pasa, y generalmente es gente de plata con amigos productores”.

Lo que la banda propone como discurso, lo defiende con el cuerpo. En el caso particular de La Rusa, encarna la misión de luchar por la inclusión de distintos géneros y feminidades dentro de las propuestas musicales dentro de la escena del rock, bajo la búsqueda de romper ese espacio históricamente ocupado por los hombres. “Siempre fui a ver bandas, pero no me cuestionaba como podía ser que no había mujeres. Es importante incluir otros géneros en las fechas y en las bandas, porque lo otro es un discurso que no nos representa, es viejo, y que reincide todo el tiempo en la violencia machista, y la opresión de otros géneros. Ya no queremos más eso. Se necesitan discursos nuevos, frescos arriba de los escenarios que representen la nueva era”.

Los Rusos HDP recorrieron con su música distintos países y provincias argentinas.