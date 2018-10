Preocupación en el Municipio por las posibles modificaciones en el Fondo Educativo

En el mes de agosto, se conoció la iniciativa del senador provincial Roberto Costa, de intentar llevar la escala del Fondo Educativo destinada a infraestructura del 40% al 80%; el intendente Osvaldo Cáffaro mostró su preocupación por las consecuencias que esto generaría y reveló las intenciones del gobierno provincial de llevar el porcentaje al 100%.

El diálogo con LA VOZ, el Jefe Comunal definió estar en contra de la medida que propone el gobierno que conduce María Eugenia Vidal, a quien recibió a fines de la semana pasada, y sostuvo que “el tema del Fondo Educativo no hace a la modificación diametral del estado edilicio de las escuelas; esta situación no se va a revertir totalmente, porque hace falta diez veces más”.

Según interpreta el intendente, y tal como le fue planteado al ministro de Educación Gabriel Sanchez Zinny, “la provincia tendría que sacar una ley de emergencia y hacer una inversión muy grande en infraestructura escolar”. Al respecto, Cáffaro se mostró preocupado e hizo hincapié en lo que define como un desfinanciamiento de algunos programas: “Nosotros tenemos 23 carreras universitarias, tenemos los programas de alfabetización, tenemos los Cepam donde damos cursos a los chicos, es decir, educación no formal que llevamos a muchos barrios. El dinero del Fondo Educativo lo usamos en educación. Esto nos perjudicaría terriblemente; y no solo eso, porque aquello que es consensuado con el gobierno provincial, nos lo hacen subirlo a una plataforma, o sea que todos los proyectos, como por ejemplo las 20 aulas que vamos a construir, todas y cada una de esas aulas son subidas a una plataforma provincial donde alguien de La Plata nos controla si está bien hecho o no el proyecto”.

En este punto, su reclamo tiene que ver con que “hay un trabajo terrible que nosotros tenemos que hacer, por eso que, si se mueve esa escala del Fondo Educativo en mas cantidad de porcentaje para la provincia, realmente el trabajo para nosotros es tremendo. Es una responsabilidad de la provincia y no alcanza con el recurso humano que tenemos; nosotros vamos a tener que contratar más personal para poder licitar, controlar, hacer la inspección de obra. No es solamente que te sacan el recurso, sino que transfieren la responsabilidad del proceso burocrático, y no tenemos estructura para hacerlo. Es doblemente grave la situación”.

En el mismo sentido, Cáffaro se mostró descreído a que la modificación de estos porcentajes del Fondo Educativo genere diferencias sustanciales respecto al estado de la infraestructura escolar, aunque aseguró que “desde el Municipio vamos a seguir poniendo el hombro”.

En lo que respecta a las consecuencias de estas medidas, el Jefe Comunal sintetizó que “estos programas blandos que nosotros hacemos, mas la posibilidad de que los jóvenes tengan acceso a la universidad, se van a ir apagando. Tenemos una parte de eso que lo cubre la tasa de Seguridad y Higiene, pero parte de los programas los vamos a tener que ajustar si no tenemos esos fondos”.