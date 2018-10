Los zarateños escapan de lo Premium y se vuelcan a la nafta y el gasoil común

Por los sucesivos aumentos en los precios, en las estaciones de servicio locales se viene repitiendo una situación desde hace varios meses: los automovilistas zarateños mantienen la preferencia por la nafta más barata en detrimento de la de mejor calidad. Aunque desde la liberación del mercado ordenada por el Gobierno nacional en octubre del año pasado, la súper aumentó 70%.

En el transcurso del año, fueron elevados los incrementos que se registraron en los valores de los combustibles; este mes, comenzó con un aumento del 8% al 10% en las naftas por lo que las empresas petroleras remarcaron sus carteleras.

Según los últimos datos oficiales sobre ventas de combustibles durante agosto pasado, los despachos de la versión Súper creció 9% en un año, frente a una abrupta caída de casi 13% en la variedad Premium en el mismo período.

En simultáneo, luego de dos años, volvió a crecer en el expendio de Gasoil Grado 2, más conocido como el “Diésel común”. En el análisis mes a mes, la comercialización de Gasoil barato subió 9,3%, mientras que la del Gasoil Grado 3 (el Premium) avanzó 3,4%, En el caso de las naftas, la Súper aumentó 4% y la Premium se desplomó 6,7%.

Estas cifras ratifican que tras la disparada del tipo de cambio y del precio internacional del crudo, se consolida la tendencia de los conductores de elegir el producto más económico, frente a la imposibilidad de costear un producto de mejor calidad y rendimiento.

A casi un año de la liberación del mercado de combustibles en la Argentina -20 de octubre de 2017-, el barril de Brent pasó de u$s 57 a u$s 77 en agosto, y hoy ya se ubica por encima de los u$s 84. En tanto, en un año el dólar subió $ 17,70 a $ 37,40, apenas por debajo de la última cotización oficial a $ 38,48.

El mercado sigue dominado por YPF, con 54% de total de las ventas. Le siguen Raízen (Shell), con 21%; Pan American Energy (Axion) y Trasfigura (Puma+Petrobras), con 4,7%.

LOS PRECIOS EN ZARATE

De acuerdo a un relevamiento de LA VOZ, la estación de servicio Axion ubicada en el centro de la ciudad, tiene uno de los valores más elevados, con la Súper a $39,77; la Premium a $47,68; Diesel a $35,47 y la Euro Diesel a $42,98.

Por su parte, YPF exhibe valores en la Súper a $38,57; Infinia a $45,87 e Infinia Diesel a $42,06.

La Shell de Justa Lima y Castelli actualizó recientemente su cartelera con el valor de la Super a $38,77; V-Power a $45,87 y la V-Power Diesel a $42,06.